Banský Bystrica eviduje málo žiadostí o umiestnenie reklamných stavieb

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica eviduje minimálny počet žiadostí o umiestnenie nových reklamných stavieb v nových lokalitách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že takmer vo všetkých prípadoch to sú žiadosti o zmenu doby trvania. Reklamné spoločnosti nimi žiadajú o predĺženie povolenia už existujúcich stavieb. "Po minuloročnej novele stavebného zákona je možné predĺžiť povolenia reklamnej stavby maximálne o tri roky," spomenula.



Podľa hovorkyne sa ich najviac sústredí najmä pri hlavných cestných ťahoch. "Aktuálne ich je na území mesta evidovaných 1151, a to rôznych druhov," zhrnula s tým, že najväčšiu skupinu tvorí 619 bilbordov. Z nich je 353 jednostranných a 266 obojstranných. Druhú skupinu tvoria reklamné plochy so svetlom a za sklom. Umiestnené sú v väčšinou na autobusových zastávkach ako súčasť prístreškov.



Adamovičová zdôraznila, že samospráva v posledných rokoch eviduje znižovanie počtu reklamných stavieb. "Prispeli k tomu spoločnosti, ktoré sa v tejto ťažkej dobe snažia optimalizovať svoje plochy a preto dlhodobo znižujú počty nevyužívaných alebo finančne nerentabilných reklamných plôch," konštatovala. Podotkla, že od roku 2018 z územia mesta zmizlo 105 reklamných stavieb, ktoré tvorili 153 reklamných plôch. Ako dodala, takmer tretinu z nich, 32, odstránili z pozemkov vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. "Ďalšie znižovanie bude súvisieť napríklad s uskutočnením pripravených projektov," uzavrela.