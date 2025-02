Banský Bystrica vyšle do ukrajinského mesta Sumy autobus pomoci

Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica vyhlásilo ešte v roku 2022 dobrovoľnú zbierku humanitárnej pomoci pre partnerské ukrajinské mesto Sumy, kde už takmer tri roky pretrváva vojnový konflikt. Mestskí poslanci v utorok na zasadnutí odsúhlasili jej ukončenie s tým, že z vyzbieraných vyše 5600 eur mesto zakúpi a odovzdá ukrajinskému partnerovi nevyhnutné materiálne vybavenie v súlade s jeho aktuálnym zoznamom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že mesto vyšle do Sumy autobus pomoci.



"S mestom Sumy sme udržiavali priateľské vzťahy už pred vypuknutím vojnového konfliktu. Po smutných udalostiach sme zohrávali dôležitú úlohu pri koordinovaní pomoci pre odídencov, poskytovaní poradenských služieb, ubytovania či stravy. Aktuálne komunikujeme so zástupcami oddelenia investícií a medzinárodnej spolupráce, odboru financií, ekonomiky a investícií mesta Sumy, aby sme im odovzdali humanitárny materiál," konštatovala Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu.



Ukrajinský partner požiadal banskobystrickú samosprávu aj o poskytnutie pomoci vo forme medicínskej techniky či akýchkoľvek autobusov, ktoré aj keď nespĺňajú moderné normy, dajú sa ešte využiť.



"Materiálnym vybavením zakúpeným z vyzbieraných peňazí naplníme autobus, ktorý sa nám pre Sumy podarilo získať v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. Poslúži im na evakuáciu obyvateľstva v oblastiach s vysokým stupňom ohrozenia," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Náklady na vyradenie vozidla z evidencie, rovnako ako aj dopravenie autobusu na Ukrajinu, bude znášať mesto spolu s OOCR Stredné Slovensko. Autobus bude naplnený potrebami, požadovanými od sumského oddelenia sociálnej ochrany obyvateľstva, oddelenia vzdelávania a vedy, odboru zdravotnej starostlivosti a mestského centra sociálnych služieb.



"Do autobusu pomoci môže prispieť rôznym materiálnym vybavením ktokoľvek, kto má záujem. Prostredníctvom našich základných škôl bude od 17. do 21. februára zverejnená výzva s pokynmi, ako sa zapojiť a čo je možné priniesť," dodala Jurečková.