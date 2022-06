Banský úrad v Košiciach sa ohradzuje voči tvrdeniam envirorezortu

Košice 3. júna (TASR) – Obvodný banský úrad (OBÚ) v Košiciach sa ohradzuje voči tvrdeniam Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré v súvislosti so znečistením rieky Slaná tvrdí, že banské úrady podcenili svoju zákonnú povinnosť. Predseda košického OBÚ Miloš Petráš v otvorenom liste ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO) obvinil envirorezort z nečinnosti pri riešení znečistenia rieky.



Petráš v reakcii na kritiku zo strany envirorezortu uviedol, že MŽP od znečistenia rieky Slaná neurobilo nič pre jej vyčistenie a záchranu. "Ani po troch mesiacoch ste nevyhlásili mimoriadnu situáciu na vodnom toku a nedefinovali stav ekologického ohrozenia," konkretizoval Petráš.



Predseda košického OBÚ si je vedomý, že rieku znečisťujú banské vody z dobývacieho priestoru Nižná Slaná. Podľa jeho slov však odchodom poslednej ťažobnej spoločnosti Siderit stratil príslušný obvodný banský úrad zákonnú možnosť nariaďovať a kontrolovať banskú činnosť. Petráš tiež tvrdí, že envirorezort musel už niekoľko rokov vedieť o zvyšovaní úrovne hladiny podzemných banských vôd a hrozbe, že vyústia na povrch do rieky Slaná.



MŽP v kritike banských úradov v súvislosti so znečistením Slanej tvrdil, že tieto úrady odignorovali základný fakt, že znečistenie pochádza zo zanedbaného banského priestoru. Príčina ekologickej katastrofy sa podľa envirorezortu nachádza v stále určenom a registrovanom banskom priestore.



"Stav dobývacieho priestoru, ktorý spôsobil ekologickú katastrofu s medzinárodnou dohrou, je výsledkom pochybení a nekonania pôvodného prevádzkovateľa a banských úradov. Dobývací priestor nikdy nebol zrušený, napriek tomu, že činnosť bane bola zastavená už v roku 2011," uviedlo MŽP s tým, že banské úrady nepristúpili k súťaži na iného prevádzkovateľa bane hoci im to zákon ukladá.



Vyjadrenia envirorezortu označil predseda košického OBÚ za tvrdenia založené na neznalosti zákonov a za polopravdy.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v Nižnej Slanej fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.



Práce v nižnoslanskej bani sa začali koncom mája. Majú výrazne prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd ovplyvňujúcich kvalitu vody v rieke Slaná. Práce by mali byť ukončené do 15 dní od podpisu zmluvy.