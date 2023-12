Banský závod na Gemeri by sa mohol otvoriť pre cestovný ruch

Revúca 23. decembra (TASR) - Slovenské magnezitové závody v okrese Revúca by sa mohli otvoriť pre cestovný ruch. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), zástupcovia spoločnosti a ďalší partneri vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je rozvíjať myšlienku sprístupnenia časti banského areálu pre verejnosť. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Spolu s krajskou organizáciou cestového ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Slovenskými magnezitovými závodmi a spoločnosťou Slovmag vytvárame pracovnú skupinu s jediným cieľom, a tým sú komentované prehliadky po areáli závodu. Vnímame, že náš kraj má množstvo pozoruhodných technických pamiatok, ktoré sú čoraz populárnejšie. Sprístupnenie závodov tak prinesie nové príležitosti pre mesto, no aj pre celý región," priblížil Lunter.



Ako pre TASR priblížil primátor Revúcej Július Buchta, tohtotýždňové stretnutie zástupcov banských závodov s predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy bolo v poradí už druhé. "Bezpečnosť turistov je na prvom mieste, pre banské závody platí veľmi prísny banský zákon. Musia veľmi opatrne zvážiť, ktoré miesta by boli ochotní otvoriť," uviedol Buchta. Ako dodal, jednou z myšlienok, ako zatraktívniť región Gemer v tejto oblasti, je tiež vytvorenie banského múzea v jednej z historických budov v areáli závodu.



Slovenské magnezitové závody patria k najväčším zamestnávateľom v regióne. Podnik má za sebou vyše 120-ročnú históriu a patrí k najväčším svetovým producentom mŕtvo-pálenej magnézie. Surovinu získava hlbinnou ťažbou na vlastnom ložisku Dubravský masív pri meste Jelšava.