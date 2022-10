Baňu v Nižnej Slanej chcú Rudné bane uzavrieť betónovou injektážou

Nižná Slaná 7. októbra (TASR) – Baňu v Nižnej Slanej, z ktorej do rieky Slaná už ôsmy mesiac vytekajú silne mineralizované banské vody, plánujú Rudné bane uzavrieť betónovou injektážou. Štátny podnik aktuálne čaká na vyjadrenia kompetentných úradov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan.



"V šachte Gabriela a štôlni Marta budú betónovou stenou izolované silne mineralizované banské vody a prestanú sa miešať s čistou banskou vodou v štôlni Marta. Realizácia bude možná po získaní príslušných povolení a uzatvorení zmluvy s realizátorom," skonštatoval Žitňan. Ako dodal, súčasťou riešenia má byť i vybudovanie regulačného ventilu. Odhad nákladov na realizáciu prác štátny podnik zatiaľ k dispozícii nemá.



Rudné bane v Nižnej Slanej už ukončili odčerpávanie neznečistených banských vôd zo zatopenej banskej chodby do jednej zo štôlní, naďalej však pokračujú v monitoringu bane. "Identifikovali sme ďalšie miesta s akumuláciou čistej vody v banskom systéme, ktorých sprístupnenie riešime v spolupráci s Hlavnou banskou záchrannou stanicou," dodal Žitňan.



"Technické opatrenie prispelo k zastaveniu vytekania najviac znečistených banských vôd zo šachty Gabriela cez štôlňu do rieky Slaná a nariadil ho medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR," priblížilo pre TASR jeho tlačové oddelenie. Tvrdí, že opatreniami sa znížila úroveň znečistenia. Vodohospodári namerali v marci hodnotu železa na úrovni 5810 miligramov na liter. Výsledky z 26. septembra dosiahli úroveň 4,74 miligramu na liter. Úplný výtok banských vôd do rieky Slaná sa však podľa rezortu nezastavil.



Doterajšie výsledky monitoringu kvality banských vôd, ako aj vôd v toku, v studniach a vrtoch okolo nepreukázali znečistenie podzemných a pitných vôd, spôsobené vytekaním banských vôd zo sideritovej bane, skonštatovalo ministerstvo. Priblížilo, že Štátny geologický ústav Dionýza Štúra nainštaloval do bane meracie prístroje – dataloggery. "Údaje z monitoringu poskytnú informácie o kvalite banských vôd a horninovom prostredí, ako aj o výsledkoch realizovaných opatrení," doplnilo MŽP.



Deklarovalo, že na rokovanie vlády pripraví materiál, v ktorom určí zodpovedné inštitúcie za krátkodobé a dlhodobé riešenia na čistenie vytekajúcich banských vôd a odsávania riečnych sedimentov.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.