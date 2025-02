Baran: Najväčšou chybou plánovanej elektrárne Málinec je komunikácia

Detva 11. februára (TASR) - Najväčšou chybou v súvislosti s plánovanou prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec je podľa primátora Detvy Branislava Barana nedostatočná komunikácia. Situáciu, pred ktorú v súčasnosti obyvateľov Podpoľania postavili, vníma ako nepríjemnú.



Zároveň vyjadril znepokojenie nad spôsobom, akým sa na Podpoľaní ľudia dozvedajú o zámeroch, ktoré majú vplyv na fungovanie ich života. "V poslednej dobe mám pocit, že sa ani nevenujeme bežným starostiam miest a obcí, ale vedieme tu pod Poľanou samé boje," objasnil pre TASR s tým, že je to napríklad boj proti ťažbe zlata i proti úložisku jadrového odpadu.



Ako uviedol, občania sú konfrontovaní so spájaním stredných škôl a kamióny, ktoré prevážajú drevo zo spracovania kalamity v Čiernom Balogu v okrese Brezno, zas podľa neho ničia regionálne cesty. Je za to, aby sa Slovensko rozvíjalo, musí to však mať aj primeranú postupnosť. "Načo spracúvame územné plány kraja, miest a obcí, keď sa zrazu objavia zámery, o ktorých len málokto tuší," hovorí primátor.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) uplynulý piatok informoval, že projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite. Projekt sa však u niektorých obyvateľov Podpoľania stretol s obavami i odporom.