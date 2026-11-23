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Baranovič pokračuje na čele Hlohovca, sľub zložili aj poslanci
Staronový primátor vo svojom príhovore hovoril o potrebe spolupráce, otvorenej komunikácie a ochote hľadať riešenia.
Autor TASR
Hlohovec 23. novembra (TASR) - Primátor Ivan Baranovič pokračuje na čele Hlohovca aj druhé volebné obdobie. Na pondelkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil slávnostný sľub okrem neho aj poslanecký zbor.
Staronový primátor vo svojom príhovore hovoril o potrebe spolupráce, otvorenej komunikácie a ochote hľadať riešenia. „Verím, že spoločne dokážeme pokračovať v rozvoji nášho mesta a vytvárať podmienky na to, aby bol Hlohovec dobrým miestom pre život všetkých generácií,“ povedal.
Baranovič mal v októbrových voľbách dve protikandidátky a jedného protikandidáta. Zvíťazil so ziskom 3396 platných hlasov (50,52 percenta). Na druhej pozícii sa umiestnila Denisa Králičová s 1669 hlasmi (24,83 percenta).
Tretiu pozíciu obsadila Lucia Loskotová so ziskom 1517 hlasov (22,57 percenta). Na štvrtom mieste sa umiestnil Ľubomír Petrek, ktorému odovzdalo hlas 139 voličov (2,06 percenta).
Z celkového počtu 17 mestských poslancov je 15 nezávislých - Lucia Loskotová, Brian Brestovanský, Juraj Šiška, Martina Kováčová, Ján Breza, Miloslav Drgoň, Andrej Műller, František Bojničan, Henrich Pataláš, Žaneta Pauková, Stanislava Brestovanská, Jozef Urminský, Miroslav Začko, Ján Hrobár a Antónia Maronová.
Úspešným poslaneckým kandidátom za SaS je Patrik Voltmann a za Smer-SD Igor Polačik. Súčasťou poslaneckého zboru v Hlohovci je päť žien a 12 mužov.
Staronový primátor vo svojom príhovore hovoril o potrebe spolupráce, otvorenej komunikácie a ochote hľadať riešenia. „Verím, že spoločne dokážeme pokračovať v rozvoji nášho mesta a vytvárať podmienky na to, aby bol Hlohovec dobrým miestom pre život všetkých generácií,“ povedal.
Baranovič mal v októbrových voľbách dve protikandidátky a jedného protikandidáta. Zvíťazil so ziskom 3396 platných hlasov (50,52 percenta). Na druhej pozícii sa umiestnila Denisa Králičová s 1669 hlasmi (24,83 percenta).
Tretiu pozíciu obsadila Lucia Loskotová so ziskom 1517 hlasov (22,57 percenta). Na štvrtom mieste sa umiestnil Ľubomír Petrek, ktorému odovzdalo hlas 139 voličov (2,06 percenta).
Z celkového počtu 17 mestských poslancov je 15 nezávislých - Lucia Loskotová, Brian Brestovanský, Juraj Šiška, Martina Kováčová, Ján Breza, Miloslav Drgoň, Andrej Műller, František Bojničan, Henrich Pataláš, Žaneta Pauková, Stanislava Brestovanská, Jozef Urminský, Miroslav Začko, Ján Hrobár a Antónia Maronová.
Úspešným poslaneckým kandidátom za SaS je Patrik Voltmann a za Smer-SD Igor Polačik. Súčasťou poslaneckého zboru v Hlohovci je päť žien a 12 mužov.