Časť nemocnice v Bardejove zrekonštruujú za viac ako 7,78 milióna eur

Bardejov 16. novembra (TASR) - Rekonštrukciu viacerých oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove, vrátane vybudovania prístavby, bude realizovať spoločnosť Sytiq a.s. Stala sa víťazom verejného obstarávania. Nemocnica bude práce financovať z prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého získala viac ako 11,66 milióna eur. Práce majú byť ukončené do konca júna 2026. Informovalo o tom vedenie nemocnice.



Zo spomenutej sumy viac ako 7,78 milióna eur budú stáť stavebné práce. Zvyšnú časť peňazí použijú na nákup zdravotníckej techniky. Nemocnica pripravuje súťaž na jej dodávateľa. Vyvolaná investícia zo strany nemocnice bude na úrovni približne milión eur.



S prácami na stavbe sa začne budúci týždeň (21. 11.) a budú sa realizovať za plnej prevádzky nemocnice. Podľa riaditeľa nemocnice Mariána Petka urobia všetko preto, aby sa to čo najmenej dotklo pacientov a zamestnancov. Je to podľa jeho slov najväčšia stavba za 25 rokov v nemocnici.



"Benefit bude pre pacienta výrazné zlepšenie sociálneho komfortu. To znamená v roku 2026 na troch oddeleniach pacient bude už len v jedno- a dvojposteľovej izbe so samostatným sociálnym zariadením. Druhý benefit bude medicínsky, to znamená budeme vykonávať viac operácií v oblasti chirurgie, traumatológie, ortopédie a aj gynekológie. Zároveň budeme hospitalizovať viac pacientov so širším spektrom diagnóz, čiže to bude medicínsky benefit," priblížil Petko s tým, že po rekonštrukcii rovnako dôjde k úspore energií.



Projekt pozostáva z rekonštrukcie súčasnej budovy a prístavby, ktorá bude mať štyri poschodia. Pozostávať bude z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia s ambulantnou časťou, oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie a pracoviskom jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ďalej interného a geriatrického oddelenia a infektologickej ambulancie. Jednotlivé oddelenia budú mať takzvané plávajúce lôžka, čo umožní ich lepšiu využiteľnosť a zvýšenie počtu hospitalizácií.



"Budúci týždeň začneme s oplotením staveniska, s realizáciou zariadenia staveniska. Následne potrebujeme zrealizovať prekládky, ktoré sú potrebné pred realizáciou dostavby. Máme tam prekládku kanalizácie, vodovodu, medicínskych plynov. Termín dostavby nie je problém. Termín rekonštrukcie je problém, lebo musíme mať súhru aj s nemocnicou, aj s našimi stavebnými prácami," uviedol projektový manažér Sytiq a.s. Matúš Tkáč a doplnil, že o rok by už mala stáť hrubá stavba prístavby.