Do MŠ a ZŠ v Bardejove nastúpilo približne 76 percent žiakov

Bardejov 12. apríla (TASR) – Do materských škôl (MŠ) a na prvý stupeň základných škôl (ZŠ) v Bardejove nastúpilo v pondelok približne 76 percent žiakov. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Štefan Hij, ich otvorenie bolo bez vážnejších problémov.



"Samospráva sa na to dlhodobo pripravovala a nič sme neponechali na náhodu. Záujem je veľký, o čom svedčí aj počet žiakov," povedal Hij.



Celkovo v meste otvorili 15 škôl. Nastúpilo do nich 1495 žiakov z celkového počtu 1955, čo predstavuje približne 76 percent. V dvoch ZŠ a v štyroch MŠ majú po jednej triede, ktorá je v súvislosti s ochorením COVID-19 v karanténe.