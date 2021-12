Bardejovskí dobrovoľníci odovzdajú na Vianoce rodinám s deťmi balíky

Bardejov 23. decembra (TASR) – Celkovo 30 rodín, ktoré majú malé bábätko alebo sa starajú o dieťa do štyroch rokov a v poslednom období sa ocitli v ťažkej životnej situácii, dostanú na Štedrý deň veci pre deti. Dobrovoľníci z Bardejova balíky pripravili v rámci iniciatívy Večer želaní.



"Myšlienka vznikla, keď sme chceli veci, ktoré už neoblečie naša dcéra, venovať niekomu, kto to potrebuje. Keďže v Bardejove nemáme známych s malým dieťaťom, ktoré by túto výbavičku 'zdedilo', rozhodli sme sa s manželkou, že oslovíme detských lekárov z regiónu s prosbou o pomoc, keďže majú najužší kontakt s deťmi a poznajú pomery, z ktorých pochádzajú," hovorí autor myšlienky Juraj Bochňa.



Od lekárov postupne prichádzala spätná väzba a spontánne sa spustila zbierka vecí, najprv od známych, neskôr na sociálnej sieti, kde dostala aj názov. Vďaka zhode náhod sa k aktivite pridala prvá firma, ktorá na Slovensko dodáva plienky pre deti. Následne sa pridali aj ďalšie firmy. Celkovo sa do darovania zapojilo 42 rodín a päť firiem.



Vianočné balíky obsahujú najčastejšie oblečenie, hračky a detské potreby. "Ľudia, ktorí veci venujú, ocenili, že to robíme otvorene a vedia, u koho ich veci skončia. Zverejnili sme krstné mená detí, ktorým pomoc pôjde a tiež ich vek. Večer odovzdávania budú môcť sledovať na sociálnej sieti. Pomôže čokoľvek, odmietame len finančnú pomoc, ale aj v tom sme urobili jednu výnimku. Pán, ktorý chce financie venovať konkrétnej rodine, pôjde vo Večer želaní s nami a pomoc osobne odovzdá," priblížil Bochňa s tým, že o triedenie a balenie darčekov sa starajú dobrovoľníci z rodín, ktoré sa do zbierky zapojili.



"Takmer každý večer robíme zvoz týchto vecí z celého regiónu. Doteraz sú to desiatky telefonátov a stovky kilometrov, veľmi sa ale teším, že tým deťom urobíme radosť a aspoň trochu odbremeníme ich rodičov. Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať pomoc," dodal Bochňa.