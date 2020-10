Bardejov dokončil rekonštrukciu dvoch medziblokových priestorov

Bardejov 8. októbra (TASR) – Mesto Bardejov ukončilo v uplynulých dňoch dva projekty rekonštrukcie dvoch medziblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru. Pred dokončením je rekonštrukcia takzvaného Mokrolužského mosta, na ktorom pribudli cyklolávka i nové zábradlie. TASR o tom informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij.



"Revitalizácia sídliska Vinbarg bola zameraná na vodozádržné opatrenia, v rámci ktorých boli vybudované nové chodníky. Povrchy sú prevedené konštrukčne tak, aby v čo najväčšej miere dažďová voda vsakovala do vodopriepustných vrstiev priamo pod nimi. Bola vybudovaná dažďová záhrada. Na záchyt vody sa vysadilo viac ako 300 kusov stromov, okrasných a ovocných kríkov a pribudli i kvetinové záhony," uviedol Hij.



Ako ďalej povedal, boli vytvorené nové ihriská, pribudli nová tenisová a lezecká stena či oddychová kója. Rovnako sa zrealizovali i príprava pre kamerový systém mestskej polície, nové verejné osvetlenie a doplnená drobná architektúra.



Revitalizácia sídliska Obrancov mieru bola podľa jeho slov zameraná na vodozádržné opatrenia, v rámci ktorých boli vybudované nové vodopriepustné chodníky, a asfaltový povrch na existujúcich ihriskách bol nahradený vodopriepustným materiálom.



"Hlavný dôraz bol kladený na medziblokový priestor pre obchodným centrom. Vybudovala sa tu nová fontána s podsvietením, do ktorej je zaústený umelý potok, ktorý je určený na to, aby počas prevádzky sa v ňom bolo možné prechádzať. Súčasťou sú i drobná architektúra, verejné osvetlenie a nová besiedka. Doplnili sa aj detské hracie prvky a preliezky. Súčasťou je aj nová výsadba stromov, kríkov a zatrávnenie celej plochy," vysvetlil Hij.



Oba projekty revitalizácie vnútroblokov sa realizovali z mimorozpočtových zdrojov. "Samospráva bola v oboch prípadoch úspešná pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), pričom každý z projektov má hodnotu 800.000 eur," povedal Hij.



Úvodná etapa rekonštrukcie takzvaného Mokrolužského mosta je podľa neho ukončená. "Bola ukotvená nosná oceľová konštrukcia cyklolávky. Samotné rekonštrukčné práce boli zamerané na statické zabezpečenie polovice mosta, izoláciu a položenie asfaltových vrstiev polovičného profilu mosta. Súčasťou bolo aj verejné osvetlenie. Stavebné náklady na rekonštrukciu boli vo výške viac ako 214.000 eur," doplnil hovorca mesta s tým, že v súčasnosti sú realizované práce súvisiace s projektom cyklochodníka na Toplianskej ulici.