Bardejov eviduje za sobotu 1,29 percenta pozitívnych

Bardejov 1. novembra (TASR) – V Bardejove v sobotu (31. 10.) otestovali 11.396 osôb, z nich bolo 148 pozitívnych, čo je zhruba 1,29 percenta. Potvrdil to hovorca mesta Štefan Hij.



Ako ďalej priblížil, mesto má aplikáciu, kde sleduje 21 odberných miest v 14 lokalitách. „Dobrovoľníci nám každú pol hodinu až hodinu aktualizujú údaje. Dnes je to pokojnejšie a je o poznanie menej ľudí ako včera,“ ozrejmil Hij s tým, že v sobotu to bolo o radoch v priemere od 30 do 80 ľudí. V nedeľu podľa jeho slov na odberných miestach čakalo dopoludnia menej ako päť ľudí.



Hovorca doplnil, že ani v nedeľu nezaznamenali v Bardejove žiadne problémy, čo sa týka hygienického alebo epidemiologického charakteru.