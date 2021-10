V Bardejovskom okrese je 670 aktívnych prípadov ochorenia Covid-19

Bardejov 18. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove eviduje aktuálne 670 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19 v okrese. V piatok ich bolo 678. Pre TASR to uviedla regionálna hygienička Ivana Klobušovská.



"RÚVZ so sídlom v Bardejove pravidelne hodnotí epidemiologickú situáciu prihliadajúc na viacero indikátorov vývoja ochorenia COVID-19 v danom okrese. Pri lokálnom zhodnotení epidemiologickej situácie berieme ohľad aj na zaočkovanosť, ktorá je v našom okrese nízka. Celková zaočkovanosť je 40 percent," povedala Klobušovská a doplnila, že počet hospitalizovaných v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejov sa zvyšuje.



"RÚVZ so sídlom v Bardejove zatiaľ neprijal žiadne ďalšie opatrenia nad rámec. Riadime sa platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Dôležité je dodržiavanie platných opatrení v súvislosti so zaradením okresu do tretieho stupňa ohrozenia a zodpovedné dodržiavanie izolácie," zdôraznila Klobušovská a dodala, že ľudí prosí o zodpovednosť.



V okrese podľa jej slov vykonávajú dôslednú kontrolu dodržiavania platných opatrení.