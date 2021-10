Hygienici v Bardejovskom okrese evidujú 57-percentný nárast nakazených

Bardejov 1. októbra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove eviduje v okrese aktuálne približne 443 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19. Ako pre TASR uviedla regionálna hygienička Ivana Klobušovská, v porovnaní s minulým týždňom je to od pondelka (27. 9.) do piatka nárast o 57 percent.



Situácia sa podľa jej slov zhoršuje. Ohnisko nákazy nezaznamenali, ide o komunitné šírenie v okrese. Ako povedala, situáciu naďalej monitorujú.



"Ide o respiračné ochorenie a ako vieme, delta je veľmi infekčná, preto si treba uvedomiť vážnosť situácie, dodržiavať prijaté opatrenia v súvislosti s druhým stupňom ohrozenia, rešpektovať opatrenia a nebrať ich na ľahkú váhu," skonštatovala Klobušovská.



Hygienici v okrese vykonávajú podľa nej dôslednú kontrolu dodržiavania platných opatrení. "Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove aj napriek vyšším číslam pozitívne testovaných prípadov na COVID-19 stíhajú vykonať šetrenie v ohnisku nákazy do 24 hodín," dodala Klobušovská.