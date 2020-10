Bardejov je na plošné testovanie pripravené

Bardejov 22. októbra (TASR) – Takmer všetky úlohy súvisiace s plošným testovaním na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční od piatka (23. 10.) v Bardejove, sú splnené alebo v plnení. Skonštatoval to mestský krízový štáb, ktorý vo štvrtok zasadal v Bardejove. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.



"Nastali dve významnejšie zmeny. V prípade odberného miesta v Základnej škole s materskou školou na ulici Pod Papierňou bude situované do priestorov telocvične. K tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo odkonzultované s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, samospráva dospela na základe požiadaviek rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu. Druhou zmenou je, že sa mierne upravuje doba trvania testovania. Uskutoční sa v čase od 08.00 do 20.00 h, ale s prestávkou na dezinfekciu od 12.00 do 13.00 h," uviedol Hij.



Krízový štáb podľa jeho slov vyzýva tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú dať otestovať, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia, boli obozretní, disciplinovaní a ohľaduplní k ostatným.