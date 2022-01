Krízový štáb mesta Bardejov sa venoval viacerým témam

Bardejov 26. januára (TASR) - Mestský krízový štáb v Bardejove sa v stredu zaoberal vývojom pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj zvyšovaním cien energií. Prijal viaceré rozhodnutia. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.



"Zvyšuje sa výskyt ochorenia na nový variant omikron najmä medzi žiakmi škôl a situácia by podľa odhadov mala byť nepriaznivá aj v najbližších dňoch, možno týždňoch. Bolo preto prijaté rozhodnutie aj naďalej denne monitorovať situáciu a v mestských podnikoch vytvoriť záložné tímy, ktoré by v prípade rapídneho zhoršenia celkovej situácie zabezpečovali štandardný výkon samosprávnych funkcií," povedal Hij.



Krízový štáb sa podľa jeho slov zaoberal aj zvyšovaním cien energií a ich dosahom na bežný život v meste. "Mestský podnik Bapos, ktorý spravuje verejné osvetlenie, v najbližších dňoch vykoná nevyhnutné technické zásahy a regulácie na jednotlivých vetvách tak, aby sa dosiahla istá miera úspory. Pristúpi sa k obmedzeniu intenzity osvetlenia v niektorých častiach mesta, neskoršiemu nábehu a skoršiemu vypnutiu osvetlenia na vetvách s neregulovateľným svietením, rovnako aj k výmene sodíkových žiaroviek za LED. Bapos však bude dôrazne dbať na to, aby to nemalo negatívny dosah najmä na bezpečnosť ako takú. K takémuto režimu verejného osvetlenia sa pristúpi od 1. februára," vysvetlil Hij.



Ako ďalej povedal, spoločnosť, ktorá vlastní kogeneračnú kotolňu v Bardejove a dodáva do rozvojov teplo vyrobené z biomasy, si plní všetky svoje zmluvné záväzky a dohodnuté plnenia.



"Aj napriek problémom s dodávkami tepla v iných porovnateľných mestách je v Bardejove situácia stabilizovaná a nateraz je vylúčené, aby ceny za teplo obyvateľov mesta zaskočili. Vzhľadom na celkovú situáciu na trhu s energiami spoločnosť Bardterm síce ráta s miernym zvýšením cien, ale určite nie 'šokovým' a neprijateľným pre občanov," dodal Hij.