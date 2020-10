Bardejov má problém so zabezpečením pracovníkov na testovanie

Bardejov 21. októbra (TASR) – Zabezpečiť 42 administratívnych pracovníkov v 14 odberových miestach v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19 vníma mesto Bardejov ako problém. Ním môže byť aj likvidácia použitého odberného materiálu. Ako však pre TASR uviedol hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, vyvinú maximálne úsilie, aby splnili všetko, čo sa od nich očakáva.



V utorok sa v Bardejove konalo zasadnutie bezpečnostnej rady okresu, na ktorom sa okrem predstaviteľov štátnej správy a samosprávy zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva obrany SR, Hasičského a záchranného zboru a polície. S testovaním sa v meste i v okrese začne v piatok (23. 10.) a potrvá do nedele (25. 10.).



"Armáda zabezpečí testy, ochranné pomôcky a zdravotníkov, samospráva má zabezpečiť priestory, administratívnych pracovníkov, predpoklad je troch na jedno odberné miesto. Ďalej pripojenie na internet a zabezpečenie miestností na identifikáciu občanov, samotný odber a vyhodnotenie, ako aj na prezliekanie sa pracovníkov, ktorí budú vykonávať testovanie, distribúciu zdravotníckeho materiálu na odberné miesta, jeho stráženie počas troch dní, následne jeho likvidáciu a dezinfekciu," uviedol Hij.



Podľa jeho slov padol na rokovaní návrh, aby sa testovanie uskutočnilo v exteriéri. "V interiéri by sa nachádzali iba pracovníci vykonávajúci samotné úkony. Samospráva intenzívne pracuje na zabezpečení všetkých jej úloh, zdá sa však, že aj po včerajšom rokovaní je ešte mnoho otázok nezodpovedaných a veľa detailov nedoriešených. Ako najväčší problém vidíme zabezpečenie administratívnych pracovníkov. Samospráva totiž nemôže nikoho zo svojich zamestnancov nútiť, aby sa prihlásili a je to naozaj na dobrovoľnosti. Ak uvážime, že v samotnom Bardejove a jeho mestských častiach bude vytvorených dovedna 14 odberných miest, tak potrebujeme 42 administratívnych pracovníkov. V atmosfére obáv z ochorenia COVID-19 je problematické túto kvótu naplniť," vysvetlil Hij.



Problémom môže byť podľa neho aj likvidácia použitého odberného materiálu. "Bude zrejme klasifikovaný ako nebezpečný a nakladať s ním môže iba špeciálne oprávnená organizácia, navyše aj uloženie a likvidácia takéhoto odpadu nie je možná na každej skládke. My síce máme organizáciu, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu, ale komunálneho, nie nebezpečného," doplnil Hij s tým, že v stredu popoludní bude opäť zasadať mestský krízový štáb a následne budú vedieť, čo je potrebné ešte zabezpečiť.



Ako dodal, finančnú otázku súvisiacu s plošným testovaním budú riešiť až po jeho realizácii.