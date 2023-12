Bardejov chce začať rekonštrukciu okresného úradu a zimného štadióna

Bardejov 27. decembra (TASR) - Medzi hlavné projekty mesta Bardejov v roku 2024 patrí rekonštrukcia budovy okresného úradu (OÚ) a modernizácia zimného štadióna. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Bardejov Štefan Hij.



"Mesto Bardejov chce aj v budúcom roku pokračovať v úspešnom trende čerpania mimorozpočtových zdrojov, najmä z prostriedkov EÚ. Medzi najhlavnejšie projekty radí druhú etapu rekonštrukcie budovy OÚ. Predpokladaná hodnota projektu je približne 2,5 milióna eur, hradená z plánu obnovy. Rovnako projekt modernizácie zimného štadióna v hodnote 1,3 milióna eur, rovnako hradeného z plánu obnovy a Fondu na podporu športu," uviedol Hij a doplnil, že oba projekty sú už schválené a k realizácii pristúpia začiatkom budúceho roka.



V štádiu posudzovania riadiacim orgánom sú podľa jeho slov ďalšie projekty, ako napríklad výstavba 23 nabíjacích elektrostaníc a budovanie vodozádržných opatrení, ako sú zelené strechy či zelené parkoviská.



"Aj pre tieto aktivity bolo mesto Bardejov ocenené Ministerstvom životného prostredia SR ako Zdravé mesto. Začiatkom januára 2024 bude podaná nová žiadosť na budovanie siete cyklotrás v meste, hodnota projektu predstavuje viac ako 3 milióny eur. Pripravených máme aj päť revitalizačných lokalít či modernizáciu piatich škôl," povedal Hij.



Ako doplnil, k najväčším výzvam do budúcnosti patrí rozšírenie mestského cintorína, financovanie odpadového hospodárstva mesta v súvislosti so zmenou legislatívy a príprava a budovanie záchytných parkovísk.