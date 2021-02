Bardejov otvorí od utorka materské školy a prvý stupeň základných škôl

Bardejov 8. februára (TASR) – Mesto Bardejov v utorok (9. 2.) otvorí materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ), ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, dôvodom pondelkového rozhodnutia mestského krízového štábu sú výsledky sobotňajšieho (6. 2.) testovania na ochorenie COVID-19, ako aj vyjadrenie regionálneho epidemiológa.



"Na testovaní sa zúčastnilo 3798 osôb, z ktorých 19 bolo s pozitívnym výsledkom, čo je 0,5-percentná miera pozitivity. Potešujúce je to, že medzi pozitívne testovanými nefigurujú ani zamestnanci škôl, ani rodičia detí, ktorých sa nástup do škôl a škôlok týka. Súčasne prebiehal prieskum medzi rodičmi žiakov, ktorí by mali do školy nastúpiť a ktorý mal za cieľ zistiť ich záujem o otvorenie škôl. U ZŠ sa záujem pohyboval na úrovni 90 percent, u MŠ na úrovni približne 80 percent," uviedol Hij s tým, že preto dôjde k otvoreniu MŠ a ZŠ pre žiakov prvého stupňa.



Samospráva bude podľa jeho slov úzkostlivo dbať na dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a nariadení. "V prípade, že sa situácia v najbližších dňoch nebude vyvíjať priaznivo, respektíve, že sa zmení postavenie okresu na COVID automate, mestský krízový štáb bude operatívne prijímať také opatrenia, aby nepriaznivej pandemicko-epidemiologickej situácii zabránil, ochránil zdravie a zabezpečil bezpečnosť deťom, žiakom i pedagógom," povedal Hij.



V tejto súvislosti mestský krízový štáb vyzýva rodičov, aby dbali na bezpečnosť svojich detí, seba i blízkych a dodržiavali všetky predpísané opatrenia a maximálne eliminovali prípadné nepriaznivé okolnosti.