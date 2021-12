Ovocie i poukážky na nákup pomohli rodinám v núdzi v Bardejove

Bardejov 16. decembra (TASR) - Mesto Bardejov pomohlo v uplynulých dňoch 22 rodinám v núdzi. Poskytlo im ovocie i poukážky na nákup oblečenia a potravín v hodnote takmer 5000 eur. Samospráva o tom informuje na svojej webstránke.



Gesto bolo možné podľa nej uskutočniť vďaka mestským obchodným spoločnostiam, ale aj sociálnemu oddeleniu mestského úradu, ktoré po konzultácií s ostatnými úradmi, pracujúcimi v tejto oblasti, určilo príjemcov daru.



"Ide o smutné príbehy spolu 26 detí a ich náhradných rodičov, o príbehy, ktoré píše sám život. Boli by sme radi, ak by tento náš skromný dar bol prijatý ako výraz zmiernenia ich neutešenej situácie. Uvedomujeme si, že to nenahradí ľudské teplo a pohodu, ale dúfame, že aspoň sčasti prispeje k pokojnému priebehu nadchádzajúcich najkrajších sviatkov roka - Vianoc," uviedla samospráva.