Mesto Bardejov prijalo v súvislosti s pandémiou viaceré opatrenia

Bardejov 9. októbra (TASR) – Riaditelia a konatelia mestských organizácií v Bardejove musia zabezpečiť dostatok rýchlotestov na testovanie svojich zamestnancov. Mali by byť k dispozícii začiatkom budúceho týždňa. Vyplýva to zo záverov štvrtkového (8. 10.) rokovania mestského krízového štábu. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.



"Intenzívne sa zvažuje v Seniorcentre možnosť vytvorenia testovacieho, odberného miesta s vyškoleným zdravotníckym personálom. Zrejme sa pristúpi k povinnému testovaniu zamestnancov mestského úradu (MsÚ), mestských organizácií a obchodných spoločností, ktorí sa vracajú z dovolenky a majú podozrenie na kontakt s infikovanými osobami," uviedol Hij.



Po overení dostupnosti a rýchlosti technickej realizácie by sa podľa neho malo pristúpiť k režimu práce mestského úradu formou videovrátnika.



"To znamená zamedziť priamemu kontaktu klientov so zamestnancami, okrem nevyhnutných a odôvodnených prípadov," vysvetlil Hij s tým, že naďalej ostávajú v platnosti už skôr prijaté opatrenia.



Primátor Boris Hanuščak podľa Hija opätovne vyzval všetkých k maximálnej zodpovednosti, dôslednému dodržiavaniu nariadení a odporúčaní štátnych orgánov a Ústredného krízového štábu. Rovnako k dodržiavaniu hygienických nariadení, noseniu rúška, dodržiavaniu odstupov a dezinfekcii rúk, aj k všeobecnej obozretnosti v každodennom živote.



"Rastúce čísla totiž zrejme svedčia o tom, a potvrdil to aj okresný epidemiológ, že krivka počtu infikovaných bude mať ešte stúpajúci trend a nevedno, kedy bude kulminovať," dodal Hij.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove evidoval vo štvrtok (8. 10.) v okrese 530 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19.