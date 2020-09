Bardejov upozorňuje, že letáky o výpadku vykurovania sú nezmyslom

Bardejov 26. septembra (TASR) – Mesto Bardejov v najbližších dňoch podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy v súvislosti s letákmi, ktoré distribuovali dosiaľ neznáme osoby do schránok obyvateľov mesta. V letákoch sa píše o údajnej hrozbe dočasného alebo trvalého výpadku kúrenia a dodávok teplej vody v meste počas zimnej sezóny.



Letákmi sa v sobotu zaoberalo zasadnutie mestského krízového štábu (MKŠ) v Bardejove, ktorý zvolal primátor Boris Hanuščak. Vedenie samosprávy, MKŠ a všetky kompetentné orgány dôrazne upozorňujú, že ide o informácie, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde, majú za cieľ destabilizovať celkovú situáciu v meste a podľa slov primátora "sú prejavom neskutočného hyenizmu, najmä v čase nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19". TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.



Letáky majú titulok "Pozor výpadok kúrenia a dodávky teplej vody!" a opisujú katastrofickú situáciu, ktorá údajne môže nastať pre "úpadok spoločnosti Arca Capital". Letáky to spájajú so spoločnosťou TEHO Bardejov, ktorá je dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody pre Bardejovčanov. Stopercentným vlastníkom TEHO Bardejov je pritom ARCA CAPITAL Slowakei Beteleigungs so sídlom vo Viedni. TEHO ubezpečilo, že problém s dodávkami tepla nehrozí.



Samospráva Bardejova deklaruje, že má všetky prostriedky na to, aby zabezpečila bezproblémové vykurovanie domov a bytov, pričom spoločnosť Bardterm môže kedykoľvek prejsť na vykurovanie plynom. "Kotolne i rozvody sú mestské, nikdy neboli predmetom predaja, a dôsledky, ktoré sú opísané v letáku, sú úplným nezmyslom," upozorňuje radnica.



Keďže podobné letáky sa môžu objavovať aj naďalej, samospráva vyzýva občanov, aby akékoľvek podobné prejavy a iné poplašné správy nahlasovali na mestskej polícii a aby verili len overeným a oficiálnym správam.