V Bardejove schválili žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

Bardejov 20. mája (TASR) – Žiadosťami o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa vo štvrtok okrem iného zaoberali bardejovskí mestskí poslanci na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva. Uskutočnilo sa online formou. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.



Poslanci schválili v rámci návrhu nakladania s majetkom mesta zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej školy Bartolomeja Krpelca. Išlo o modernizáciu odborných učební.



Rovnako schválili zverenie ukončenej investičnej akcie do užívania spoločnosti Bardbyt. V tomto prípade išlo o úpravy vnútorných priestorov budovy okresného úradu. Do tretice schválili zverenie ukončenej investičnej akcie – stavebných úprav priestorov plavárne do správy Základnej školy na Nám. arm. gen. L. Svobodu.



"Poslanci tiež schválili žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekty regenerácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba. Celkové oprávnené výdavky sú 1,26 milióna eur a požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) je 1,2 milióna eur. Spolufinancovanie predstavuje sumu 63.179,18 eura," uviedol Hij.



V prípade druhej etapy regenerácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg, kde poslanci takisto schválili žiadosť o poskytnutie príspevku sú celkové oprávnené výdavky vo výške viac ako milión eur, požadovaná výška NFP je takmer 980.000 eur a spolufinancovanie viac ako 51.000 eur. Zaoberali sa aj schvaľovaním žiadosti na projekt, ktorý rieši tretiu etapu vodozádržných opatrení v intraviláne mesta. Celkové oprávnené náklady predstavujú sumu takmer 350.000 eur, požadovaná výška NFP je viac ako 330.000 eur a spolufinancovanie necelých 17.500 eur.



"Po krátkej rozprave bol poslancami schválený aj návrh na zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm na tento rok a taktiež návrh zmien a doplnkov rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Týkal sa najmä spôsobu fungovania orgánov mesta v súvislosti s mimoriadnymi situáciami, akými je napríklad i ochorenie COVID-19," dodal Hij.