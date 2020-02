Pacienti hospitalizovaní po požiari v Bardejove sú stabilizovaní

Bardejov 1. februára (TASR) – Po požiari elektrických rozvodov v jednom z bytových domov v Bardejove hospitalizovali v miestnej nemocnici 17 ľudí, všetci sú mimo ohrozenia života. V meste po tom, ako z postihnutého bytového domu museli v noci na sobotu evakuovať viac ako stovku ľudí, naďalej platí mimoriadna situácia.



Riaditeľ nemocnice Marián Petko pre TASR potvrdil, že z pacientov, ktorí sa nadýchali splodín, boli štyri deti. „Prijímanie sa začalo ráno o 4. hodine, dostal som informáciu od primárky, že všetky štyri deti po sledovaní zdravotného stavu prepustili domov, pretože nevykazovali žiadne komplikácie,“ uviedol riaditeľ. Dodal, že jednu pacientku museli umiestniť na jednotku intenzívnej starostlivosti na internom oddelení, pretože bolo podozrenie, že jej splodiny spôsobili väčšie ťažkosti. Zo všetkých hospitalizovaných sú však všetci mimo nebezpečenstva ohrozenia života. „Niektorí ostanú ešte na pozorovaní v našej nemocnici, viacerých sme už postupne prepustili do domácej starostlivosti,“ dodal Petko.



Hovorca mesta Bardejov Štefan Hij pre TASR dodal, že už druhýkrát v priebehu dňa zasadol krízový štáb a momentálne sa snažia deviatim rodinám zabezpečiť dočasné ubytovanie. Niektoré z nich sú umiestnené v telocvični základnej školy s materskou školou na sídlisku Družba. „Zvýšil sa nám počet ľudí, ktorí požiadali o ubytovanie, momentálne ide o 12 dospelých a sedem detí, predpokladáme však, že toto číslo sa ešte zvýši. Robíme všetko preto, aby sme im ubytovanie do večera zabezpečili,“ uviedol Hij s tým, že zvyšní obyvatelia bytového domu sa dočasne ubytovali u svojich známych či rodinných príslušníkov.



Podľa hovorcu je predpoklad, že minimálne dva týždne sa obyvatelia tohto bytového domu nebudú môcť vrátiť do svojich bytov. Dôvodom je zadymenie priestorov, ale aj chýbajúca elektrická energia. „Aj pre to nevylučujeme, že požiadaviek na dočasné ubytovanie bude viac. Preto zabezpečujeme kapacity nielen pre tých 19 ľudí, ale aj pre možné rozšírenie počtu,“ dodal Hij.



Únik vody a následný požiar elektrických rozvodov na chodbe bytového domu v lokalite Pod papierňou hasičom nahlásili krátko po 2. hodine. Zo zadymených priestorov museli evakuovať dohromady 108 ľudí. Na mieste zasahovalo 22 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Bardejova, Raslavíc, Svidníka a Prešova na deviatich kusoch techniky. Podľa Hija už opustili miesto udalosti a odovzdali ho do rúk polície. Škody, ktoré požiar i zatopenie priestorov spôsobili, zatiaľ neboli vyčíslené.