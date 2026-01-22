< sekcia Regióny
Bardejov pokračuje v rekonštrukcii ZŠ a MŠ Pod Vinbargom
V areáli školy pribudne aj nový vonkajší športový areál s bežeckou dráhou a viacúčelovým ihriskom určeným pre volejbal, basketbal, tenis, malý futbal a hádzanú.
Autor TASR
Bardejov 22. januára (TASR) - Samospráva Bardejova pokračuje v procese zvyšovania energetickej efektívnosti, znižovania prevádzkových nákladov a modernizácie budov a areálov škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, ktorá je rozdelená do dvoch etáp. Hodnota projektu, financovaného z eurofondov, po jeho úplnom dokončení dosiahne 3,5 milióna eur. Radnica o tom informovala na svojej webstránke.
„Predmetom prvej etapy je výmena strešných konštrukcií so zateplením striech na všetkých pavilónoch vrátane telocvične, rekonštrukcia vykurovacieho systému, výmena radiátorov, tepelných rozvodov, ako aj systému merania a regulácie tepla. K debarierizácii školy prispeje vybudovanie bezbariérových toaliet a bezbariérového vstupu do hlavnej budovy školy,“ uviedol vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove René Semanišin.
V záujme zvýšenia kvality vyučovania získajú modernú podobu aj odborné učebne fyziky, chémie a biológie vrátane ich materiálno-technického vybavenia. Úplne novým prvkom bude vybudovanie exteriérovej učebne, ktorej realizácia sa podľa Semanišina začne hneď, ako to umožnia poveternostné podmienky.
"Predmetom druhej etapy projektu bude rekonštrukcia telocvične, ktorá zahŕňa výmenu nášľapných vrstiev podlahy v malej telocvični, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukciu sociálnych zariadení na bezbariérové, opravu elektroinštalácie, výmenu radiátorov, umiestnenie fotovoltického zariadenia a realizáciu novej vzduchotechniky," doplnil Semanišin.
„Mimoriadne oceňujem aktivitu samosprávy mesta pri realizácii a finančnom zabezpečení týchto prác, ktoré zásadným spôsobom prispejú k ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, športovej výchovy, ako aj k celkovej estetizácii školy, ktorá je súčasťou športovo-oddychovej zóny v okolí rieky Topľa,“ povedala riaditeľka školy Milena Kravcová.
Na schválenie čakajú aj obdobné projekty zamerané na modernizáciu telocviční na ZŠ Komenského a na ZŠ s MŠ Pod papierňou, ako aj rekonštrukciu budovy MŠ v Bardejovskej Novej Vsi. V rámci vodozádržných opatrení podali žiadosti na realizáciu „zelených striech“ na MŠ Komenského 47 a MŠ Nábrežná.
Po postupnom naplnení týchto zámerov by sa malo do školskej infraštruktúry v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta investovať vyše osem miliónov eur.
