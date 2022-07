Práce na stavbách v Bardejove postupujú podľa harmonogramu

Bardejov 26. júla (TASR) - Práce na stavbách v Bardejove, ktoré realizuje radnica, postupujú podľa harmonogramu. Skonštatovalo to vedenie mesta po kontrolnom dni, ktorý sa tam uskutočnil v uplynulých dňoch.



Ako uvádza radnica na svojej webstránke, na Gorkého ulici do konca októbra pribudne 31 nových parkovacích miest, z toho jedno pre imobilných. Projekt ráta aj s rekonštrukciou existujúceho ihriska s hracími prvkami, ktoré však budú mierne premiestnené.



V rovnakom termíne má byť dokončená aj prvá etapa rekonštrukcie cintorína na Kellerovej ulici, konkrétne jeho vstupnej časti a taktiež časti oplotenia.



Rekonštrukciou prešla i národná kultúrna pamiatka - Lampový stĺp na Jiráskovej ulici v areáli bývalej Krajinskej nemocnice. Stĺp, ktorý pochádza približne z roku 1500, bude podľa hovorcu mesta Štefana Hija prístupný pre obyvateľov i návštevníkov mesta do konca týždňa. Radnica má záujem v budúcnosti zrekonštruovať areál i budovu bývalej Krajinskej nemocnice.