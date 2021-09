V bardejovských základých školách je v karanténe 15 tried

Bardejov 24. septembra (TASR) – Celkovo 15 tried v 15 základných školách (ZŠ) v pôsobnosti mesta Bardejov je v karanténe. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19. Podľa hovorcu mesta Štefana Hija sú v karanténe i Detské jasle na ulici Komenského.



Šesť tried je v karanténe v ZŠ na Komenského ulici, dve triedy v ZŠ na Wolkerovej ulici, dve triedy v ZŠ Bartolomeja Krpelca na ulici Tarasa Ševčenka, tri triedy v ZŠ s Materskou školou (MŠ) na ulici Pod Vinbargom a dve triedy sú v karanténe v ŽS na Námestí arm. Gen. L. Svobodu.



"Detské jasle na ulici Komenského sú od stredy (22. 9.) poobedia v karanténe na desať dní. Je to z dôvodu pozitívneho rodiča a dieťaťa. Zaočkovanosť personálu v jasliach je 85 percent," uviedol Hij.



Zariadenia pre seniorov (ZpS) sú podľa jeho slov naďalej zelené. "Predpokladáme, že je to výsledok vysokej miery očkovanosti. Druhou dávkou je zaočkovaných 76 percent klientov ZpS Topľa a 94 percent klientov ZpS na Wolkerovej ulici. Samozrejme, je za tým nielen vysoká miera očkovania, ale aj prijaté opatrenia, ktoré pomáhajú udržať zariadenia v zelenej farbe. Tento stav je už od konca minulého roku," priblížil Hij.



Čo sa týka mestského úradu, mali jeden prípad úzkeho kontaktu s infikovanou osobou. "Zamestnanec a jeho kolegovia zo spoločnej kancelárie sú momentálne v karanténe, v mestských spoločnostiach sú ojedinelé prípady karantény, ale ide o jednotlivca, respektíve jednotlivcov. Aj napriek bordovej farbe okresu Bardejov je situácia v samotnom meste relatívne priaznivá, pravidelne ju monitoruje mestský krízový štáb, dbá sa na dodržiavanie prísnych opatrení či už na samotnom úrade, alebo v zariadeniach, kde je samospráva zriaďovateľom," dodal Hij.