Bardejov ožije jarmokom, budú uzavreté viaceré cesty v meste

Bardejov 21. augusta (TASR) - V Bardejove budú od utorka do pondelka (22. - 28. 8.) uzavreté viaceré cesty. Od štvrtka do nedele (24. - 27. 8.) sa tam totiž uskutoční 670. historický a 50. novodobý Bardejovský jarmok. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.



Cesty budú uzavreté od utorka 9.00 h do pondelka 14.00 h, s výnimkou Komenského ulice, ktorá bude uzavretá do 21.00 h.



Úplne uzavretá bude cesta Dlhý rad, a to v úseku od križovatky ulica Mlynská - Dlhý rad do križovatky ulica Slovenská - Krátky rad - Dlhý rad.



Čiastočne budú uzavreté viaceré cesty. Ich presný zoznam je zverejnený na webstránke mesta www.bardejov.sk.



Náhradná obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravnými značkami a povedie od Starej Ľubovne do Prešova zo Štefánikovej po Mikulovskú - Partizánsku - Ťačevskú na ulicu Kpt. Nálepku v Bardejove. Platí to aj v opačnom smere a opačnom slede, s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov.



Zo smeru od Starej Ľubovne do Svidníka sa vodiči dostanú z ulice Štefánikovej po ulici T. Ševčenku - Nábrežnej - Kúpeľnej na Slovenskú ulicu. Platí to aj v opačnom smere a opačnom slede, s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov.



"Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať mestom Bardejov, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorových vozidiel a rešpektovali dočasné dopravné značenie," informuje radnica.