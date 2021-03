Situácia s koronavírusom sa na bardejovskom sídlisku Poštárka zlepšuje

Bardejov 23. marca (TASR) – Situácia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na bardejovskom sídlisku Poštárka sa podľa radnice zlepšuje. Počty pozitívne testovaných postupne klesajú. Testovanie sa tam naposledy uskutočnilo v stredu (17. 3.), keď z 393 otestovaných obyvateľov malo pozitívny výsledok 15.



"Predpokladám, že čísla alebo výsledky, ktoré boli pred dvomi, respektíve tromi týždňami a pred týždňom, sa nám potvrdia a klesajúca tendencia bude mať za dôsledok možno aj zmiernenie opatrení, ktoré sme na sídlisku Poštárka prijali," uviedol pre TASR hovorca mesta Štefan Hij s tým, že ďalšie testovanie sa na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove uskutoční vo štvrtok (25. 3.).



V stredu 10. marca tam zo 489 otestovaných ľudí malo pozitívny výsledok testu 26 osôb. O týždeň neskôr to bolo 393 otestovaných, z toho 15 s pozitívnym výsledkom testu.



Na sídlisku je podľa Hija zvýšený monitoring zo strany mestskej a štátnej polície. Kontrolujú sa najmä prístupové cesty na sídlisko, doklady, nosenie respirátorov a dodržiavanie karantény. Rovnako tam bola vykonaná opakovaná dezinfekcia verejných priestranstiev.



"Vyzerá to tak, že naozaj sa nám situáciu na Poštárke podarilo dostať viac-menej pod kontrolu, skonštatoval to aj RÚVZ v Bardejove," dodal Hij.