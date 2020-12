Situácia v bardejovských zariadeniach pre seniorov je priaznivá

Bardejov 4. decembra (TASR) – Situácia v zariadeniach pre seniorov (ZpS) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov je v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu priaznivá. Samospráva preto uvažuje o čiastočnom uvoľnení protiepidemických opatrení v nich, aby si klienti mohli užiť nadchádzajúce vianočné sviatky čo najviac v prítomnosti svojich blízkych.



Mesto nebude brániť ani otvoreniu terás gastropodnikov, aby si vytvorili podmienky na realizáciu vianočných trhov. Po stretnutí mestského krízového štábu formou videokonferencie o tom TASR informoval vedúci tlačového referátu bardejovského mestského úradu Štefan Hij.



Podľa Hija v súčasnosti v ZpS na Toplianskej ulici mesto neeviduje žiadneho pozitívneho klienta ani zamestnanca, v ZpS na Wolkerovej ulici je aktuálne pozitívne testovaný jeden zamestnanec a traja klienti.



„Ak bude tento pozitívny trend pokračovať aj v budúcich dňoch, samospráva ako ich zriaďovateľ bude uvažovať o kladnom vybavení žiadostí niektorých klientov, ktorí by radi vianočné sviatky strávili v kruhu rodiny. Samozrejme, za dodržania všetkých prísnych opatrení vrátane uplatnenia karantény pri návrate klienta do zariadenia a následného testovania," doplnil s tým, že samospráva tiež uvažuje o vytvorení špeciálnej miestnosti v oboch zariadeniach, ktorá by slúžila na stretnutia klientov s rodinnými príslušníkmi. Definitívne rozhodnutie má však mestský krízový štáb prijať v najbližších dňoch.



V prípade umožnenia otvorenia terás reštauračných a pohostinských zariadení Hij upozorňuje, že zabezpečenie všetkých protiepidemických a bezpečnostných opatrení, ako aj opatrení štátnych orgánov a inštitúcií leží na pleciach samotných prevádzkovateľov týchto služieb, nie na pleciach samosprávy.



Témou na krízovom štábe mala byť aj refundácia výdavkov za všetky tri kolá plošného testovania obyvateľstva v rámci akcie Spoločná zodpovednosť. „Keďže štát refundoval samospráve náklady vzniknuté so zabezpečením troch vĺn testovania, samospráva už v najbližších hodinách zabezpečí zaplatenie súm za tovary a služby spojené s testovaním," ozrejmil Hij.