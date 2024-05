Bardejov spieval s Helenou Vondráčkovou Sladké mámení a Dlouhou noc

Bardejov 6. mája (TASR) - Bardejov zažil v nedeľu večer (5. 5.) príjemný hudobný sviatok, keď do tohto mesta zapísaného do zoznamu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO zavítala legendárna speváčka Helena Vondráčková s kapelou Charlie Band v rámci koncertného turné Helena 60 rokov na scéne.



Mnohí diváci v zaplnenej športovej hale zapochybovali o tom, že speváčka je skutočne na scéne šesť desiatok rokov. Vondráčková ako prvú skladbu uviedla hit Vzhůru k výškám z úspešného filmu S tebou mě baví svět. Nasledovali skladby Ještě světu šanci dej, Časy se mění z repertoáru Boba Dylana, Chlap je koala z ostatného albumu Tvrdohlavá, Samba, Neviděls tu stát můj Rolls Royce? a veľký hit Malovaný džbánku. Speváčka bola príjemne prekvapená, že diváci ovládajú texty jej pesničiek a pridávajú hlasivky ku každej z nich.



Prvým hosťom koncertu bol spevák Nikolas Paul, ktorý zaspieval cover verziu piesne Karola Duchoňa V slovenských dolinách a cover Karla Gotta Lady Carneval. Ďalším hosťom bol majster stepu Tomáš Slavíček, ktorý nahradil Jiřího Korna v skladbe Já půjdu tam a ty tam. Vokalistky Lenka a Zuzana zaspievali známy duet Oh, Baby, Baby - striebornú pesničku z Bratislavskej lýry v roku 1966.



Helena Vondráčková má na svojom konte vydaných viac než 90 albumov a kompilácií, tak niektoré zo známych piesní spojila do mixu. Boli to Mám ráda cestu lesní, Chytila jsem na pasece motýlka, Proč mě nikdo nemá rád, Kvítek mandragory, Pátá a Přejdi Jordán.



V druhej polovici koncertu zazneli známe piesne Vzdálený hlas, prvý singel Červená řeka zo septembra 1966, ktorý zaspievalo hľadisko speváčke, Dvě malá křídla tu nejsou a Já půjdu dál. Samozrejme v závere zazneli hity najväčšie, Sladké mámení, Dlouhá noc a Lásko má, já stůňu. Tie záverečné so spevom celého hľadiska a standing ovation (potleskom v stoji) na záver koncertu. Helena divákom poďakovala za skvelú atmosféru a sľúbila, že sa do Bardejova rada vráti.



Na otázku TASR, akých bolo tých 60 rokov na scéne, speváčka po koncerte reagovala: "Povedala by som že veľmi farebných bolo tých 60 rokov, nenudila som sa pritom, stále sa niečo dialo, stále nastávali nejaké zmeny, nemôžem sa sťažovať. Akurát ma nebaví, že to tak rýchlo uteká. Prvýkrát som pred ľuďmi vystúpila v roku 1964 na súťaži Hľadáme nové talenty v pražskej Lucerne. A potom to už išlo."