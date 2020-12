Bardejov ukončil v tomto roku napriek pandémii viaceré projekty

Bardejov 26. decembra (TASR) – Rok 2020 bol v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre samosprávy náročný. Mestu Bardejov sa napriek tomu podarilo úspešne ukončiť všetky významnejšie projekty. Pre TASR to uviedol jeho hovorca Štefan Hij.



"Za všetky spomeniem aspoň revitalizáciu dvoch sídlisk – Vinbarg a Obrancov mieru, kde sme využili možnosť čerpania eurozdrojov. Každý z projektov na sumu 800.000 eur. Na Vinbargu boli zrevitalizované chodníky, malá pešia zóna, pribudli detské ihriská, oddychové miesta pre celé rodiny, nové verejné osvetlenie i drobná architektúra. Na sídlisku Obrancov mieru detto, plus sa podarilo vybudovať novú dominantu – svietiacu fontánu a lokalita sa tak razom premenila na obľúbené miesto oddychu," uviedol Hij.



Ako ďalej povedal, pri stavebnej realizácii oboch revitalizácií boli uplatnené environmentálne riešenia – vodozádržné postupy, ktoré sú podľa jeho slov mimoriadne šetrné k životnému prostrediu.



"Konečne sa nám podarilo asanovať takzvaný zelený dom. Jeho odstránením sa otvoril nový pohľad na mestskú pamiatkovú rezerváciu z južnej strany, a navyše sa umožnilo prepojenie celého komplexu od juhu po juhovýchod smerom k Hrubej bašte. Obnova hradobného opevnenia v týchto miestach pokračuje aj v týchto dňoch a bude pokračovať aj v budúcnosti. Priestor sa zušľachtí a vytvorí sa ďalšia oddychová zóna," priblížil Hij.



V minulom roku bola podľa jeho slov vybudovaná i nová cyklolávka cez rieku Topľu, ktorá sa tak stala súčasťou projektu Eurovelo v rámci slovensko-poľskej spolupráce.



"Samozrejme, ďalej sa pokračovalo v projektoch zameraných na zvýšenie dopravnej bezpečnosti a vôbec životného komfortu obyvateľov mesta, ako aj v projektoch zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva," doplnil Hij.



Čo sa týka investičných plánov na rok 2021, Hij uviedol, že už teraz sú projekčne pripravení na revitalizáciu ďalších sídlisk.



"Výzva by mala byť zverejnená začiatkom budúceho roka. Top investičnou aktivitou v budúcom roku určite bude plánovaná rekonštrukcia mestskej športovej haly. Jej rozpočtovaný náklad je viac ako 2.000.000 eur, z ktorých 1,5 milióna je dotácia ešte predchádzajúcej vlády a zvyšné financie bude musieť samospráva zabezpečiť z vlastných zdrojov," dodal hovorca mesta.