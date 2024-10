Bardejov uzatvára sezónu fontán a oceňuje lovcov bardejovských perál

Bardejov 13. októbra (TASR) - V Bardejove v nedeľu popoludní slávnostne uzatvoria sezónu fontán. Podujatie sa uskutoční o 15.00 h v Promenádnom parku. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Kultúrneho a turistického centra v Bardejove Marcel Tribus, v meste sa nachádza deväť fontán.



"V tomto roku boli spustené dve fontány na sídliskách Vinbarg a Družba. Všetky sa tešia veľkej obľube, najmä počas letných mesiacov. Väčšina z týchto fontán je, dá sa povedať, interaktívna," dodal Tribus.



Súčasťou podujatia bude aj vyhodnotenie 11. ročníka veľkej letnej hry Bardejovskí lovci perál, ktorá prebiehala od júna do septembra. "Hlavným cieľom tejto súťaže je, aby sa deti počas prázdnin spolu s rodičmi a starými rodičmi zabavili a naučili sa niečo o našom meste, respektíve regióne," vysvetlil Tribus s tým, že deti každý týždeň plnia úlohy a za to dostávajú pečiatky. Za tri pečiatky získajú perlu.



V tomto roku sa do súťaže zapojilo vyše 250 detí a spolu sa im podarilo vyzbierať vyše 1600 perál. Výhercov budú žrebovať a získajú hodnotné ceny.



Hudobný program predvedie Harmónia band zo Základnej umeleckej školy Michala Vileca.