V desiatich obciach v Bardejovskom okrese varujú pred povodňami

Bardejov 1. júla (TASR) - V desiatich obciach Bardejovského okresu je po štvrtkovej (30. 6.) a piatkovej búrke vyhlásený zvýšený stupeň povodňovej aktivity.



"K 8.00 h sme mali zaplavených osem obcí, niektorí nám dávali informácie dodatočne," uviedol pre TASR vedúci odboru životného prostredia Okresného úradu v Bardejove Ľubomír Derco.



V jednotlivých obciach platí druhý alebo tretí stupeň povodňovej aktivity. Ide o Kobyly, Stebnícku Hutu, Becherov, Nižný Tvarožec, Zborov, Stebník, Richvald, Petrovú, Kurov a Gaboltov.



"Situácia u nás je hrozná. Máme všetko zaplavené. Som momentálne v osade. Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Je to dosť vážna situácia. Niektorí ľudia si sťahujú z obydlia veci preč, lebo situácia vyzerá byť dramatická. Okrem toho neprestáva pršať, čiže bude to asi trocha na dlhšie," uviedla pre TASR starostka obce Petrová Anna Hrúzová.



V obci Zborov bol o 8.45 h vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. V stredu o 17.00 h bol vyhlásený druhý stupeň.



"Tretí stupeň som vyhlásil z dôvodu, že potok ľudovo zvaný Pasternik sa vybrežil na ulicu Osloboditeľov. Je to vlastne to isté, čo zažívame každý rok. Voda bola už aj na hlavnej ceste, pri moste v centre obce s tým, že stúpajú hladiny všetkých hlavných tokov. Niekoľko pivníc zaplavilo, nevieme teraz ešte škody porátať. Na spomenutej ulici bolo určite zaplavených niekoľko záhrad, dvorov a pivníc," povedal starosta obce Zborov Ján Šurkala.



Ako priblížil, starosta neďalekej obce Becherov Jozef Gmiterko mu potvrdil, že aj v ich obci hladina rieky stúpa. "Čiže očakávame, že v hlavnom toku, potoku Kamenec bude v najbližších hodinách nárast," doplnil Šurkala s tým, že odstraňovať následky povodne pomáhajú dobrovoľní hasiči a snažia sa robiť opatrenia, aby zabránili ďalším škodám.