V bardejovskej nemocnici budú cez víkend očkovať pedagógov

Bardejov 19. februára (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove sa počas víkendu (20. – 21. 2.) uskutoční očkovanie pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Prešovského samosprávneho kraja proti ochoreniu COVID-19. Očkovať sa bude vo vakcinačnom centre nemocnice oba dni v čase od 8.00 h do 16.00 h.



Ako o tom TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, očkovanie je určené pre pedagogických zamestnancov materskej školy, špeciálnej materskej školy alebo základnej školy a pedagógov zabezpečujúcich výučbu na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí. Ďalej pre pedagogických zamestnancov v strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti a pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich výučbu končiaceho ročníka strednej školy.



Prihlásiť sa na očkovanie sa dotknutí pedagogickí zamestnanci do veku 55 rokov vrátane môžu prostredníctvom riaditeľstiev svojich škôl. "Z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít budú školy a ich pedagogickí zamestnanci pozývaní na prihlasovanie postupne," povedal Hij.