V bardejovskej nemocnici je hospitalizovaných 21 pacientov s covidom

Bardejov 15. októbra (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove je aktuálne hospitalizovaných 21 pacientov s ochorením COVID-19. Dvaja z nich sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Ako pre TASR povedal riaditeľ nemocnice Marián Petko, štyria pacienti sú na vysokofrekvenčnej kyslíkovej liečbe a ostatní sú na kyslíkovej liečbe.



"V tretej vlne od začiatku septembra nám doposiaľ zomrelo deväť pacientov. Vykonali sme doposiaľ dva pôrody a jednu sekciu pacientiek s ochorením COVID-19,“ priblížil Petko.



Pred tromi týždňami mali v nemocnici hospitalizovaných približne desať pacientov s COVID-19. Podľa Petka narastá ich počet priamo úmerne tomu, ako rastie počet infikovaných v okrese s týždenným oneskorením. "Keď vidíme vysoké čísla pozitívnych, tak môžeme očakávať, že zhruba do siedmich dní najneskôr začne narastať aj počet pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici," vysvetlil Petko.



Pre karanténu z dôvodu pozitivity blízkych alebo pre pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nepracuje 20 zamestnancov. "Je to podstatne menej ako minulého roku o takom čase, keď sme ich mali 100, ale určité prevádzkové problémy nám to už začína prinášať. Napríklad momentálne riešime situáciu v práčovni, kde sme museli presúvať upratovačky, aby sme to boli schopní vykryť, ale aj pri zdravotníckom personáli už začínajú byť určité problémy. Napríklad na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Nemôžeme nechať ten istý personál pri rodičke, ktorá má COVID-19. Pacient s COVID-19 si vyžaduje dvoj- až trojnásobný počet personálu," dodal Petko.



V nemocnici pracuje približne 130 lekárov a 260 zdravotných sestier.