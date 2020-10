V bardejovskej nemocnici zachytili 8 pozitívnych zdravotných sestier

Bardejov 23. októbra (TASR) – Situácia v súvislosti s výpadkom personálu v bardejovskej nemocnici sv. Jakuba je stále komplikovaná. Momentálne je podľa slov riaditeľa Mariána Petka 90 zamestnancov práceneschopných z hľadiska, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19 alebo sú na OČR.



"Dnes sme testovali našich zamestnancov a chceme pokračovať aj zajtra. Žiaľ, musím konštatovať, že sme objavili osem zdravotných sestier, ktoré sú pozitívne testované. Aj keď nemajú žiadnu symptomatológiu, musia odísť domov a to nám ešte viac komplikuje situáciu," uviedol Petko.



Aktuálne majú v nemocnici hospitalizovaných 35 pacientov s ochorením COVID-19 a sú podľa jeho slov na hrane z hľadiska možného prijímania pacientov.



Ako povedal, majú pripravené rehabilitačné oddelenie, kde by mohlo vzniknúť 16 lôžok pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia COVID-19. Keďže však museli personál presunúť na interné a chirurgické oddelenie, nemajú voľných lekárov.



"Požiadali sme o pomoc okresný úrad v zmysle núdzového stavu a presne sme aj definovali, akých lekárov a sestry potrebujeme. Zatiaľ sme lekára nedostali do ponuky žiadneho," skonštatoval Petko.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Petra Stachuru, ktorý v piatok navštívil bardejovskú nemocnicu, ide o komplexný problém.



"Snažíme sa regionálne nemocnice rozšíriť natoľko, aby hlavne ventilované lôžka boli pre pacientov zabezpečené. Ministerstvo pripravuje personálnu stratégiu. Myslím, že dnes už bola vydaná pre jednotlivé nemocnice, aby vedeli, aké odporúčania im dávame v otázke personálneho manažmentu," uviedol Stachura.