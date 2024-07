Bardejov v súvislosti s horúčavami zaviedlo viaceré opatrenia

Bardejov 12. júla (TASR) - Mesto Bardejov zaviedlo v súvislosti s horúčavami viaceré opatrenia. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Štefan Hij, obyvateľom mesta by mali pomôcť prekonať terajšie tropické teploty.



V spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice nainštalovali na ulici Dlhý rad pred okresným úradom vodný bar, kde je ľuďom k dispozícii chladená pitná voda.



Mestský podnik Bapos podľa Hija skrápa ulice vodou. Budú to robiť aj počas víkendu, ak to bude potrebné. "Funguje vodná brána pri budove starobylej radnice na námestí, ktorá vyrába vodnú hmlu. Ľudia sa môžu osviežiť tým, že cez ňu prejdú. Osem fontán bude fungovať takmer v nepretržitom režime. Skráti sa interval ich prestávok tak, aby mohli poskytovať osvieženie," uviedol Hij.



V priestoroch mestského úradu je pre návštevníkov inštalovaný prístroj na chladenú pitnú vodu, ktorý môžu využiť. "Rovnako je naše úsilie na dodržiavanie pitného režimu a zmierňovania teplôt zamerané aj na zariadenia pre seniorov," doplnil Hij.



Samospráva Bardejova podľa jeho slov už pomerne dlho robí postupné kroky, najmä v rámci rôznych projektov, na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy. "Je to realizácia vodozádržných opatrení, 'zelených' striech na objektoch, ktoré sú v správe mesta, úprava medziblokových priestorov a ďalšie," dodal Hij.