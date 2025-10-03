< sekcia Regióny
Bardejovská knižnica odštartovala virtuálnu univerzitu pre seniorov
Autor TASR
Bardejov 3. októbra (TASR) - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, ktorú zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), vstúpila do nového semestra Virtuálnej univerzity tretieho veku. Otvára sa ďalším študentom z radov seniorov, ktorí chcú nadviazať na jej úspešných 13 absolventov. Tí univerzitu ukončili pred tohtoročným letom. Na aktuálnych študentov čaká zimný semester, ktorý odštartoval tento týždeň. Jeho témou budú rituály európskych kráľovských rodov. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.
Ako povedala, za každý semester virtuálneho vzdelávania absolventi získali pamätný list, pričom celkovo ich tu bolo odovzdaných až 101. Stredisko má aj 13 absolventov, ktorí sa po úspešnom ukončení šiestich kurzov stali držiteľmi osvedčenia o absolvovaní tohto špecifického vzdelávania a zúčastnili sa aj na promócii v Prahe. Aktuálne začalo konzultačné stredisko s novým semestrom 2025/2026.
„Počas zimného semestra je v téme Rituály európskych kráľovských rodov naplánovaných šesť kurzov. Októbrové kurzy sa zamerajú na Zakotvenie európskych kráľovských rodov v histórii; Narodenie a krstiny či Zásnuby a svadby. V novembri sa môžu študenti v dôchodkovom veku tešiť na kurzy s tematikou Rozvody a Pohreby, v decembri to bude téma Hroby, hrobky a pohrebiská,“ priblížila Lehotská.
Každý kurz bude už tradične obsahovať šesť skupinových prednášok raz za 14 dní a spoločné testy. Samotné štúdium bude prebiehať formou videoprednášok s odbornými lektormi a pod vedením tútora, a to v českom jazyku. Učebné materiály ku kurzom budú poslucháčom kedykoľvek prístupné cez internet po zadaní prideleného osobného prihlasovacieho kódu. Záverečný test účastníci absolvujú po poslednej spoločnej prednáške do uzavretia semestra.
Po úspešnom ukončení každého semestra dostane poslucháč Pamätný list a po úspešnom ukončení šiestich kurzov získa pri slávnostnej promócii Osvedčenie o absolutóriu Univerzity tretieho veku pri Provozně ekonomickej fakulty Českej zemědělskej univerzity v Prahe, ktorá je garantom celého študijného programu.
