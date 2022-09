Bardejovská knižnica si pripomína 70. výročie svojho založenia

Bardejov 10. septembra (TASR) - Bardejovská knižnica v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho založenia. Významné míľniky svojho pôsobenia si pripomína rôznymi podujatiami. TASR o tom za Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je jej zriaďovateľom, informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Ako pripomenula, v uplynulých rokoch prešla knižnica viacerými zmenami.



Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove je v súčasnosti podľa nej vnímaná ako progresívna kultúrna-spoločenská inštitúcia zameraná na podporu osobného rozvoja, vzdelávania i voľnočasových aktivít.



"V knižnici sa za posledné obdobie zmodernizovali výpožičné priestory, zrekonštruovali sociálne zariadenia takmer za 150.000 eur i plynová kotolňa, ktorá si vyžiadala investíciu vyše 82.000 eur. Do oddelenia pre deti a mládež sa dokúpili nové regály, v knižnici sa zakúpilo nové interiérové vybavenie," uviedla riaditeľka knižnice Iveta Michalková.



K modernizácii podľa PSK prispelo napríklad aj zavedenie nového informačného systému Dawinci a sprístupnenie e-kníh. Jeleňová pripomína, že výraznými zmenami prešla i vďaka ďalším úspešne zrealizovaným projektom. Krajská samospráva tam od roku 2018 preinvestovala celkovo viac ako 350.000 eur a na nákup nových kníh do jej knižničného fondu prispela z rozpočtu sumou takmer 57.000 eur.



Knižnica v Bardejove má vo svojom fonde v súčasnosti viac ako 77.000 knižničných jednotiek. Eviduje približne 3000 používateľov, ktorí za prvý polrok tohto roku vykonali vyše 76.500 výpožičiek. Vlani usporiadali viac ako 400 podujatí zameraných na podporu čítania, pričom knižnicu navštívilo takmer 31.000 ľudí. "Len v prvom polroku 2022 zrealizovala takmer 220 podujatí na podporu čítania a privítala vyše 19.300 návštevníkov," dodala.



Program v súvislosti s oslavami knižnice okrem iného zahŕňa aj fotografickú výstavu o histórii tejto inštitúcie v jej priestoroch. Pre verejnosť bude sprístupnená do konca septembra.