Bardejovská nemocnica poskytne len akútnu a neodkladnú starostlivosť

Bardejov 5. októbra (TASR) – Pre nedostatok zamestnancov v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 bude Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove od utorka (6. 10.) poskytovať len akútnu a neodkladnú starostlivosť. Ako pre TASR potvrdil riaditeľ nemocnice Marián Petko. V karanténe je 40 zamestnancov nemocnice, z toho je 35 zdravotníckych pracovníkov. Celkovo v nemocnici pracuje približne 710 ľudí.



"Museli sme pozastaviť plánované operácie v celej nemocnici a plánované hospitalizácie. Od utorka (6. 10.) poskytujeme len akútnu a neodkladnú starostlivosť. Z dôvodu nedostatku personálu, ktorý je v karanténe, ale aj pre nedostatok krvi. Máme málo krvi, keďže je podstatne menej darcov, a keby sme operovali ďalej, nemali by sme jej dostatok. Museli sme uzatvoriť jednu časť detského oddelenia, ambulantnú aj lôžkovú, pretože špecialisti z tohto oddelenia a rovnako aj zdravotné sestry, ktoré s nimi pracujú, sú v karanténe," uviedol Petko.



Medzi chorými sú podľa jeho slov aj dvaja primári lôžkových oddelení, ktorí neboli v uplynulých dňoch na žiadnej oslave. Dôvodom nárastu počtu chorých v okrese je podľa Petka totiž práve organizovanie svadieb, osláv a nezodpovednosť občanov.



"Reprofilizovali sme niektoré časti oddelení. Týka sa to hlavne interného oddelenia, chirurgie a gynekológie, aby sme boli pripravení, keď prídu pacienti, ktorí sú suspektní na COVID-19, ako napríklad tehotná žena, pacient so zlomeninou alebo internou chorobou, a vedeli ich prijať v červenej zóne. Tým nechcem povedať, že sú 'covidoví' z hľadiska infekcie, ale že majú výter pozitívny na COVID-19," vysvetlil Petko.



"Nevylučujem, že požiadame ako subjekt hospodárskej mobilizácie ministerstvo zdravotníctva, aby nám vypomohlo s personálom, lebo keď to jednoducho nebudeme schopní zabezpečiť, tak nebudeme. Tento nárast chorých v okrese bude trvať najmenej dva až tri týždne," zdôraznil Petko.



Ako pre TASR uviedla regionálna hygienička Jana Zbyňovská, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove eviduje aktuálne 356 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19.