Bardejovská nemocnica má hospitalizovaných 44 pacientov s COVID-19

Bardejov 5. novembra (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove je momentálne hospitalizovaných 44 pacientov s ochorením COVID-19. Nemocnica sa už dostala na maximálny limit možných hospitalizácií. Podľa riaditeľa nemocnice Mariána Petka, ktorý je zároveň prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, im klesol počet chorých zdravotníkov.



"Narastá nám počet pacientov s diagnózou COVID-19, momentálne ich máme 44. Máme štyroch pacientov na umelej pľúcnej ventilácii a dvoch na high-flow. Doposiaľ, za mesiac, odkedy to celé vypuklo, nám zomrelo 19 pacientov. Naše kapacity sú už v podstate na limite možných hospitalizácií," povedal pre TASR Petko.



Ďalších pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu už podľa jeho slov prijímať nemôžu. "Nemáme kapacitu prístrojov, priestorov a ani personálu. Musia to prevziať iné nemocnice. Čo sa týka pacientov, ktorí nevyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, čiže vyžadujú liečbu kyslíkom, tak nám to kolíše zo dňa na deň. Raz tam sú dve voľné miesta a raz je to celé plné," doplnil Petko.



Ak prekročia kapacitu, informujú podľa neho operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ako aj ministerstvo zdravotníctva, že pacienti musia byť hospitalizovaní v iných nemocniciach.



"Mesiac na to poukazujem, trošku sa to zlepšilo. Problém je, že tí pacienti majú byť distribuovaní do ďalších nemocníc. Z nášho pohľadu by mali kľúčovú úlohu zohrávať operačné strediská záchrannej zdravotnej služby. Vidia, kde sú voľné miesta a automaticky by tých pacientov prostredníctvom záchranných zdravotných služieb mali presúvať do týchto nemocníc, ktoré majú voľné kapacity a nie do najbližšej nemocnice, ktorá je v danom regióne," skonštatoval Petko.



Ako ďalej povedal, mierne im klesol počet zamestnancov na PN a OČR v súvislosti s ochorením COVID-19. "Teraz sa to číslo hýbe niekde okolo 65 až 70, každý deň je to iné. Predtým to bolo až viac ako 100 zamestnancov. Trošku sa zlepšila situácia, čo sa týka zdravotných sestier a takisto lekárov," vysvetlil Petko.



V súvislosti s aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR Jána Mikasa, že zdravotnícki pracovníci, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 a nemajú príznaky, môžu pokračovať v práci, Petko povedal, že väčšinou ich zamestnanci príznaky majú.



"Na papieri to vyznieva logicky, že môže pracovať, ale keď zamestnanec povie, že má príznaky, tak vy ho neviete donútiť, aby prišiel robiť," dodal Petko.