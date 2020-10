Bardejovská nemocnica nevylučuje pre zlú situáciu zlučovanie oddelení

Bardejov 8. októbra (TASR) – Pre zvyšujúci sa počet zdravotníkov v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19 Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove nevylučuje zlučovanie jednotlivých oddelení. Aktuálne je v karanténe a na OČR celkovo 71 zamestnancov.



Za nárastom počtu chorých v regióne vidí riaditeľ nemocnice Marián Petko oslavy a svadby, ktoré sa tam konali v uplynulých dňoch. Očakáva preto nárast i v ďalších dňoch. Chod nemocnice zvládajú, ako povedal, pomerne s veľkými problémami, keďže v karanténe je výrazný počet lekárov a sestier.



"Zatiaľ ešte vieme zabezpečiť akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že robíme aj akútne operácie, pôrody a akútne príjmy. Môže však nastať problém budúci týždeň, že nebudeme schopní zostaviť tímy na ústavnú pohotovostnú službu, čiže na nočné služby. Zasadáme pravidelne ako krízový štáb, aj dnes, uvidíme, aký bude trend zajtra. V prípade, že by bol ďalej výrazne zhoršujúci, budeme musieť pristúpiť k zlučovaniu oddelení. Napríklad museli by sme zlúčiť neurologické, rehabilitačné a interné oddelenie do jedného, aby sme vôbec boli schopní zabezpečiť služby," zdôraznil Petko.



Ambulancie v nemocnici fungujú podľa jeho slov v obmedzenom režime. "V prvom rade telefonicky, ale fungujú aj normálne, sú tam lekári a sestry. Keby sme zatvorili ambulancie, tak by sa to všetko 'valilo' do nemocnice, čiže ambulantná starostlivosť funguje. Rovnako aj všetky vyšetrovacie zložky, ale je obmedzený počet plánovaných vyšetrení," povedal Petko s tým, že zastavené sú plánované operácie vo všetkých operačných odboroch.



Začínajú však mať podľa neho čím ďalej, tým väčší problém s krvou. "Tým, že celý okres je červený a v takom vážnom stave, tak občania prestali chodiť darovať krv. Nemôžeme operovať pre to, lebo musíme mať aspoň určité množstvo krvi zabezpečené, ak by prišiel akútny pacient," dodal Petko.



Ako pre TASR uviedla regionálna hygienička Jana Zbyňovská, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove eviduje aktuálne 530 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19.