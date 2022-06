Bardejovská nemocnica nezaznamenala masívny odchod zdravotných sestier

Bardejov 10. júna (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove nezaznamenala zatiaľ masívny odchod zdravotných sestier. Jej riaditeľ Marián Petko, ktorý je zároveň prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, tvrdí, že zdravotné sestry, ktoré majú pred dôchodkom, nebude mať kto časom nahradiť.



"Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva SR chýba na Slovensku zhruba 6000 sestier, podľa komory sestier až 10.000. Výrazne viac chýbajú v štátnych nemocniciach v Bratislavskom kraji, pretože majú bližšie do Rakúska a do Česka, kde majú oveľa lepšie podmienky. Menej chýbajú sestry na východnom Slovensku," uviedol pre TASR Petko.



V bardejovskej nemocnici podľa jeho slov zatiaľ nezaznamenali masívny odchod sestier. Ich počet pred pandémiou ochorenia COVID-19 a po je približne rovnaký. "Neznamená to však, že nie sú tendencie hlavne tam, kde boli pacienti s COVID-19. Tie sestry žiadajú, že chcú ísť buď na 'ľahšie' pracoviská, ambulancie, alebo chcú ísť z lôžkovej starostlivosti preč. Väčším problémom však je, že sestry starnú, logicky, ako každý, a nové sestry prichádzajú vo veľmi obmedzenom režime, hlavne s vysokou školou. Za pár rokov k tomuto problému dôjde, že tie, ktoré sú dnes na hrane dôchodkového veku, odídu a nebude ich mať kto nahradiť," priblížil Petko.



Bardejovská nemocnica zamestnáva približne 250 zdravotných sestier. Vo vyššom veku, nad 50 rokov, je ich približne polovica a sú hlavne na lôžkových oddeleniach.



"Zo zahraničia sa nám zatiaľ, na rozdiel od lekárov nehlásia takmer žiadne sestry. V prvom rade je potrebné, aby sme ich motivovali, aby ostali, čiže aspoň sa priblížiť českým podmienkam. Jednak tam nie je jazyková bariéra a nie je tam ani mentálna bariéra, okamžite majú vyšší plat minimálne o 15 percent a viac a lepšie sociálne podmienky," skonštatoval Petko.



Zároveň poukazuje na to, že je potrebné upraviť školský systém. "Došlo k čiastočnému zlepšeniu tým, že sa obnovila praktická sestra a potrebujeme jej ešte doplniť kompetencie. Napríklad na všeobecných ambulanciách alebo ambulanciách, ktoré nevyžadujú špecializovanú sestru, je praktická sestra zo strednej zdravotnej školy s maturitou ideálna sestra tak, ako je to v Nemecku. Keď chceme toto povolanie zatraktívniť pre vysokoškolsky vzdelané sestry, jednak im musíme dať väčšie kompetencie tak, ako je to napríklad opäť v Nemecku, a adekvátne ohodnotiť, lebo ináč ich tu neudržíme," dodal Petko.