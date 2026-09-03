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Bardejovská nemocnica otvorila zrekonštruované chirurgické oddelenie
V nadväznosti na oddelenie vzniklo nové centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti s vlastnou operačnou sálou pre všetky tri odbornosti.
Autor TASR
Bardejov 3. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba Bardejov, partner skupiny Agel, dokončila komplexnú rekonštrukciu oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie. Súčasťou modernizácie je aj nové centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti s operačnou sálou, ktoré pacientom umožňuje absolvovať zákrok a v ten istý deň sa vrátiť domov. TASR o tom informovala marketingová špecialistka nemocnice Anna Gašperová.
Rekonštrukcia bola podľa jej slov financovaná z vlastných zdrojov nemocnice a podporená financovaním z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zmenou prešla celá hotelová časť oddelenia, kde dnes pacientov prijímajú výlučne jedno- a dvojlôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením vrátane nadštandardných izieb, ako aj vyšetrovne, zákroková miestnosť a sociálne priestory pre zamestnancov. Nemocnica zároveň zaviedla systém takzvaných plávajúcich lôžok, ktoré spoločne využívajú všetky tri odbornosti oddelenia - chirurgia, úrazová chirurgia a ortopédia. Zároveň samostatne vyčlenila izby pre septických pacientov.
„Zrekonštruovala sa celá hotelová časť pre pacientov a vytvorili sme systém plávajúcich lôžok, ktoré slúžia pre všetky tri odbornosti. Ide o výsledok dlhšej práce a spoločného úsilia vedenia nemocnice, lekárov, sestier a všetkých pracovníkov, ktorí sa na tomto projekte podieľali,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Petko.
V nadväznosti na oddelenie vzniklo nové centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti s vlastnou operačnou sálou pre všetky tri odbornosti. „Denne je tu možné vykonať päť až sedem zákrokov, po ktorých je pacient do 24 hodín prepustený do domáceho liečenia, čo výrazne znižuje riziko nozokomiálnych infekcií. Operačné výkony sa zatiaľ realizujú od pondelka do piatka, nemocnica však zvažuje aj víkendové termíny,“ povedala Gašperová.
Čiastočná rekonštrukcia operačných sál zároveň umožnila rozvoj náročnejších operačných metód, v chirurgii ide najmä o miniinvazívnu laparoskopickú chirurgiu, onkochirurgiu a chirurgiu prsníka, v úrazovej chirurgii o operácie zlomenín dlhých kostí ramena. V ortopédii sa oddelenie venuje diagnostickým a operačným artroskopickým výkonom a rozvoju totálnych endoprotéz bedrového a kolenného kĺbu. Na rozdiel od iných pracovísk tu navyše začali vykonávať aj totálne endoprotézy malých kĺbov ruky a ramenného kĺbu.
„Otvárame zrekonštruované chirurgické oddelenie a zároveň spúšťame pracovisko jednodňovej chirurgie. Nejde však iba o nové priestory. Chceme, aby sa zlepšili podmienky predovšetkým pre našich pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Moderné pracovisko, kvalitné vybavenie a nové možnosti nám umožnia poskytovať zdravotnú starostlivosť efektívnejšie, bezpečnejšie a v súlade s modernými trendmi,“ doplnila primár oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie Mihály Polyák.
Rekonštrukcia bola podľa jej slov financovaná z vlastných zdrojov nemocnice a podporená financovaním z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zmenou prešla celá hotelová časť oddelenia, kde dnes pacientov prijímajú výlučne jedno- a dvojlôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením vrátane nadštandardných izieb, ako aj vyšetrovne, zákroková miestnosť a sociálne priestory pre zamestnancov. Nemocnica zároveň zaviedla systém takzvaných plávajúcich lôžok, ktoré spoločne využívajú všetky tri odbornosti oddelenia - chirurgia, úrazová chirurgia a ortopédia. Zároveň samostatne vyčlenila izby pre septických pacientov.
„Zrekonštruovala sa celá hotelová časť pre pacientov a vytvorili sme systém plávajúcich lôžok, ktoré slúžia pre všetky tri odbornosti. Ide o výsledok dlhšej práce a spoločného úsilia vedenia nemocnice, lekárov, sestier a všetkých pracovníkov, ktorí sa na tomto projekte podieľali,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Petko.
V nadväznosti na oddelenie vzniklo nové centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti s vlastnou operačnou sálou pre všetky tri odbornosti. „Denne je tu možné vykonať päť až sedem zákrokov, po ktorých je pacient do 24 hodín prepustený do domáceho liečenia, čo výrazne znižuje riziko nozokomiálnych infekcií. Operačné výkony sa zatiaľ realizujú od pondelka do piatka, nemocnica však zvažuje aj víkendové termíny,“ povedala Gašperová.
Čiastočná rekonštrukcia operačných sál zároveň umožnila rozvoj náročnejších operačných metód, v chirurgii ide najmä o miniinvazívnu laparoskopickú chirurgiu, onkochirurgiu a chirurgiu prsníka, v úrazovej chirurgii o operácie zlomenín dlhých kostí ramena. V ortopédii sa oddelenie venuje diagnostickým a operačným artroskopickým výkonom a rozvoju totálnych endoprotéz bedrového a kolenného kĺbu. Na rozdiel od iných pracovísk tu navyše začali vykonávať aj totálne endoprotézy malých kĺbov ruky a ramenného kĺbu.
„Otvárame zrekonštruované chirurgické oddelenie a zároveň spúšťame pracovisko jednodňovej chirurgie. Nejde však iba o nové priestory. Chceme, aby sa zlepšili podmienky predovšetkým pre našich pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Moderné pracovisko, kvalitné vybavenie a nové možnosti nám umožnia poskytovať zdravotnú starostlivosť efektívnejšie, bezpečnejšie a v súlade s modernými trendmi,“ doplnila primár oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie Mihály Polyák.