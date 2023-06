Bardejovské Kúpele a Krynicu prepojí pravidelné autobusové spojenie

Bardejov 27. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa od 1. júla cezhraničné autobusové spojenie medzi Bardejovskými Kúpeľmi a poľskou Krynicou. Ide o historicky prvé cezhraničné spojenie v rámci dopravných služieb vo verejnom záujme objednaných a financovaných PSK. Projekt má podporiť cezhraničnú dopravu i turizmus.



"Poľsko bude so Slovenskom spojené nielen cestami, ale aj linkami. PSK vyvíja už dlhšie snahu o zavedenie takejto linky takéhoto spojenia. PSK vyčlenil finančné prostriedky vo výške zhruba 50.000 eur na to, aby vykryl toto dopravné spojenie. Túto linku, verím, že budú využívať jednak návštevníci, kúpeľní hostia, ale aj bežní ľudia, ktorí pracujú či už na jednej strane hranice, alebo na druhej strane hranice," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Spojenie bude k dispozícii dvakrát denne v každom smere. Cestovanie z východiskovej zastávky v Bardejovských Kúpeľoch po konečnú na stanici v Krynici zaberie jednu hodinu. Odchody z Bardejovských Kúpeľov budú o 8.03 h a 16.03 h. Z Krynice budú odchody o 9.17 h a 17.17 h.



"SAD bude vykonávať túto medzinárodnú linku v rámci záujmového regiónu na základe licencie, ktorá bola udelená ministerstvom dopravy, a povolenia Poľskej republiky na obdobie piatich rokov," uviedla Oľga Ištvanová, riaditeľka SAD Prešov, ktorá spoj prevádzkuje.



Čo sa týka výšky cestovného, platí štandardná tarifa prímestskej dopravy vrátane zliav, ktorú cestujúci poznajú z autobusovej dopravy v rámci IDS Východ, teda v Prešovskom a Košickom kraji.



Prevádzka autobusových spojení je celoročná, s výnimkou deviatich dní na Vianoce od 24. decembra do 1. januára a šiestich dní počas Veľkej noci od Zeleného štvrtka do utorka po Veľkonočnom pondelku. PSK rokuje s Malopoľským vojvodstvom o zavedení ďalších cezhraničných spojení v nasledujúcich rokoch. Jednou z možností je zavedenie linky Nowy Targ - Spišská Stará Ves - Červený Kláštor v objednávke Malopoľského vojvodstva v priebehu roka 2024.