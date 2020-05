Bardejovské kúpele fungujú v obmedzenej prevádzke

Bardejov 27. mája (TASR) – Bardejovské kúpele fungujú od polovice mája v obmedzenej prevádzke. Od pondelka (25. 5.) sú prístupné aj pre samoplatcov. Platia tam však protiepidemiologické opatrenia odporúčané hygienikmi.



"Klienti musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia, v priestoroch hotelov sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, zamestnanci pracujú s rúškami a v jednorazových rukaviciach. Upratovanie v hoteloch prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu a pri konzumácii jedál a v prevádzkach sú dodržiavané minimálne odstupy. Aby sme mohli fungovať plnohodnotne potrebujeme aj samoplatcov. Klienti cez zdravotné poisťovne nám zabezpečujú pri bežnej obsadenosti aj pri počte okolo 500 iba približne tridsať percent tržieb," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.



Ako ďalej povedala, súčasná pandémia nového koronavírusu im spôsobila zatiaľ výpadok viac ako tri milióny eur, do konca roka by mal byť viac ako päť miliónov eur.



"Kúpele potrebujú pomoc od štátu, pretože takmer všetci zamestnanci boli doma a dostávali len 80 percent miezd. Pre zachovanie zamestnanosti je to nevyhnutné," zdôraznila Šatanková.



Leto by podľa jej slov mohlo nahradiť straty z uzatvorenia kúpeľov. "Bude to však záležať od rýchlosti návratu klientov a obsadenosti kapacít. Spoliehame sa hlavne na slovenských samoplatcov, ktorí vymenia zahraničné dovolenky za slovenské a tiež na klientov s rekreačnými poukazmi, ktoré, verím, ostanú stále v platnosti ako veľká pomoc pre záchranu slovenského cestovného ruchu," dodala Šatanková.



Vlani mali Bardejovské kúpele najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31.011 osôb a zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní na celkových 289.353. Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15,8 milióna eur. Stav zamestnancov bol vlani 357.