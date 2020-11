Bardejovské kúpele fungujú v špeciálnom režime

Bardejov 10. novembra (TASR) - Bardejovské kúpele fungujú aktuálne v špeciálnom režime. Klienti sa musia pri príchode preukázať certifikátom o negatívnom výsledku testu na nový koronavírus, nie staršom ako sedem dní a musia tiež dodržiavať viaceré opatrenia počas pobytu. Ako TASR informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková, klienti, ktorí nastúpia od pondelka (16. 11.), absolvujú testovanie priamo v kúpeľoch.



Klient je po príchode nasmerovaný do jedného z hotelov, kde sa musí preukázať spomenutým výsledkom testu alebo certifikátom.



"Nasleduje meranie teploty a vypísanie dotazníka. Klient môže vstupovať do objektov len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Prijímať návštevy je aj v prípade negatívneho testu zakázané v interiéri – na chodbách budov, recepcii, v jedálni a na izbách. Ak klient prejde vstupným filtrom, pokračuje na recepciu príslušného hotela, kde má zabezpečené ubytovanie a je nasmerovaný k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku," vysvetlila Šatanková.



Počas celého pobytu v kúpeľoch, v interiéri aj exteriéri, musí mať podľa jej slov každý ochranné rúško alebo inak chránené horné dýchacie cesty a pri vstupe do každej budovy použiť dezinfekciu.



"V prípade, že sa u niekoho prejavia známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára a informovať ich o tom," doplnila Šatanková s tým, že táto povinnosť sa týka aj zamestnancov.



Ako povedala, len viac ako dva mesiace v lete trvala prevádzka Bardejovských kúpeľov bez obmedzení, v plnom režime a s naplnenými kapacitami.



"Nástup druhej vlny koronavírusu a opatrenia hygienikov tento sľubný letný rozbeh pribrzdili a priniesli podnikateľskú neistotu," dodala Šatanková.