Bardejovské Kúpele liečia pacientov po COVID-19 inhaláciou minerálok

Bardejov 11. marca (TASR) – Pacientov po ochorení COVID-19 liečia v Bardejovských Kúpeľoch v rámci rehabilitácie inhaláciou minerálnych vôd Herkules a František. Podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky kúpeľov Tamary Šatankovej práve inhalácie, spolu s takzvanou MLS laserovou terapiou v kombinácii s magnetoterapiou, by mali priniesť odstránenie nepriaznivých následkov ochorenia.



"Pacienti sa po prekonanom covide sťažujú na zhoršené dýchanie a mnohým sa znížila aj vitálna kapacita pľúc. Práve tu je priestor na to, aby im pomohli inhalácie liečivých minerálnych vôd Herkules a František," uviedla Šatanková.



Medzi najčastejšie komplikácie po ochorení COVID-19 patria veľká únava a vyčerpanosť, dusivý kašeľ, zadýchanie sa už pri miernej záťaži a ďalšie. Rehabilitácia pacientov, ktorí mali stredne ťažký až ťažký priebeh, by sa mala začať ideálne do štyroch mesiacov od prekonania choroby.



Herkules sa svojím obsahom minerálnych látok (6573 miligramov na liter) a kysličníka uhličitého radí k najsilnejším na Slovensku. Podobne vysoko mineralizovaný (7283 miligramov na liter) a účinný je aj prameň František, ktorý však nie je vyvedený na kolonáde a používa sa na minerálne kúpele a inhalácie.



Na základe rozhodnutia rezortu zdravotníctva od 9. marca je možné posielať a rehabilitovať pacientov, po vypísaní návrhu lekárom a schválení zdravotnou poisťovňou, ako pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch alebo kúpeľnej liečebni.



Zároveň je možné už aj teraz poskytovať následnú zdravotnú starostlivosť a pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch alebo kúpeľných liečebniach, a to pre pacientov s postcovidovým syndrómom, ktorí spĺňajú kritériá pre indikáciu K/2 Zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba alebo U/8 Pľúcne fibrózy.



Kúpele v súčasnosti poskytujú svoje služby klientom zdravotných poisťovní za prísnych hygienických podmienok. Pri príchode je každý klient otestovaný, a potom nasleduje po desiatich dňoch ďalšie testovanie pre klientov, ktorí sú na pobyte 21 dní, alebo po 14 dňoch, ak sú na 28-dňovom pobyte. Pri ukončení pobytu sú opäť všetci otestovaní.