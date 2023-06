Bardejovské kúpele očakávajú návštevnosť takmer 30.000 klientov

Bardejovské Kúpele 2. júna (TASR) - Návštevnosť Bardejovských kúpeľov za prvých päť mesiacov tohto roka dosiahla približne 47 percent z celkovej obsadenosti. Vlani to bolo za rovnaké obdobie necelých 42 percent. Zástupcovia kúpeľov o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii venovanej otvoreniu kúpeľnej sezóny.



"Za prvých päť mesiacov 2023 naša spoločnosť dosiahla 79.300 prenocovaní, čo je viac o nejakých desať percent, ako to bolo v minulom roku. Sezóna v kúpeľoch sa začína od polovice mája a najväčší nárast je v letných mesiacoch. Veríme, že minuloročná obsadenosť, ktorá bola na úrovni 63 percent, bude prekročená," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.



Hospodárenie kúpeľov v posledných rokoch podľa predsedu ich predstavenstva Jaroslava Komoru negatívne ovplyvnili ceny energií a najmä potravín a miezd. "Boli sme tak nútení zvýšiť ceny o približne desať až 15 percent. Oceňujeme aj pozitívne kroky vlády v oblasti stropovania cien energií, zabezpečovania ich dostatku, úľavy v oblasti DPH, podporu dôchodcov, ale chýbajú nám systémové kroky v oblasti kúpeľníctva, hlavne pri zreálnení platieb za klientov zdravotných poisťovní," poukázal. Rok 2022 ukončili kúpele so ziskom. Hospodársky výsledok pred zdanením bol vo výške 1,765 milióna eur.



V roku 2023 plánujú kúpele celkovú návštevnosť takmer 30.000 klientov, 249.000 prenocovaní, tržby viac ako 19 miliónov eur a zisk pred zdanením 2,385 milióna eur. Stav zamestnancov je približne 300, kapacita ubytovania je 1121 lôžok. Podiel zahraničných klientov sa pohybuje dlhodobo okolo päť percent. Najviac ich pochádza z Česka, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska.



"Prekážkou pri súčasnom sľubnom rozbehu po COVID-19 je súčasná hospodárska situácia, sprevádzaná rastom cien potravín a energií, vysokou infláciou, znižovaním kúpyschopnosti obyvateľstva a pretrvávajúcou vojnou na Ukrajine," doplnil generálny riaditeľ kúpeľov Pavol Menšík.



Okrem externých vplyvov ďalší vývoj kúpeľov závisí podľa jeho slov na schopnostiach využitia šancí na rast v oblasti samoplatcov, rozširovania rozsahu a kvality služieb, ale aj v kongresovej a incentívnej turistike.



"Sľubne sa ukazuje Izrael, ak vyjde letecké spojenie cez Poprad. Skončenie vojny na Ukrajine by tiež pomohlo. Aj počty Čechov a Poliakov závisia na dopravnej infraštruktúre, chýbajúcich diaľniciach a letiskách a rezervách v propagácii Slovenska na celonárodnej úrovni," dodal Menšík.